政府擬修例規管夾公仔機及彈珠機 裝置須領有獎娛樂遊戲牌照 或需貼沉迷警告

近年，夾公仔機及彈珠機興起，不少市民或沉迷其中。民青局向立法會民政及文化體育事務委員會提交文件，認為含有博彩成分及成癮風險的有獎娛樂遊戲理應納入規管範疇，建議修訂《賭博條例》，改變現行發牌制度，改為直接向個別遊戲裝置發出「有獎娛樂遊戲牌照」，並考慮要求在機身張貼沉迷成癮警告。

民青局：涉機率及獎品 理應受《賭博條例》規管

民青局指，根據高等法院在2022年處理一宗「夾公仔機」店舖的裁決，一般「夾公仔機」並不符合《公眾娛樂場所條例》中關於「娛樂」的定義，因此現時一般供人付款以夾取機器內物品的「夾公仔機」店舖無需按照《公眾娛樂場所條例》領取公眾娛樂場所牌照。這導致部分理應屬於「有獎娛樂遊戲牌照」制度規管範圍的遊戲設施或場所，在現實上因無法滿足擁有公眾娛樂場所牌照這前提條件，繼而未能取得有獎娛樂遊戲牌照，情況並不理想。

當局表示，這些遊戲形式可能涉及機率及獎品成份，理應受《賭博條例》規管，需申領有獎娛樂遊戲牌照。

直接向裝置發牌 處所不用先領公眾娛樂場所牌照

另外，當局又指，近年市面上出現了彈珠機等新興有獎遊戲，若其營運涉及提供獎品，理應領取有獎娛樂遊戲牌照，故民青局認為規管應是以進行有獎娛樂遊戲的裝置為目標，針對含有博彩成分及成癮風險的遊戲裝置加以適當規管。

因此，當局建議修訂《賭博條例》及《賭博規例》的相關條文，解除有關以公眾娛樂場所牌照為「組織及經營有獎娛樂博彩遊戲」必要前提的規定，使牌照處可直接向個別裝置發出有獎娛樂遊戲牌照。此安排可讓牌照處直接根據遊戲裝置性質發出有獎娛樂遊戲牌照，而無需相關處所須先取得公眾娛樂場所牌照，從而更有效在賭博層面方面進行規管。

按「收回成本」原則 或調整牌照費

為加強對有獎娛樂遊戲牌照處所的規管，牌照處將會實施一系列措施，包括根據法例施加特別發牌條件，要求所有有獎娛樂遊戲牌照持牌人在處所的入口當眼處張貼告示，清楚說明該處所內的裝置已獲發牌，以進一步提高持牌裝置的辨識度。民青局亦會考慮配合法例修改而加入其他牌照條件，對持牌裝置作出規定或要求，例如加入有關沉迷成癮的警告。在檢討上述牌照制度時，當局亦留意到相關的牌照費用自2000年起未有調整。因此，當局會考慮按照「收回成本」的原則，一併研究相關的牌照費用是否需要作調整。

相關新聞：

新聞追擊︱彈珠機殺入街市 小學生扭計「玩兩手」 戒賭機構憂過早接觸賭博損理財能力

新聞追擊︱學生沉迷彈珠機 區議員促改領遊戲機中心牌照

彈珠機店｜牌照處至3.25收53宗「有獎娛樂遊戲牌照」申請 政府正檢視相關規管