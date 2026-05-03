天氣︱天文台：與冷鋒相關雷雨區料未來一兩小時逐漸靠近本港

天文台表示，一道位於廣東內陸的冷鋒正向南移動，預料會在未來數小時橫過廣東沿岸。受東北季候風影響，明日（3日）市區氣溫將降至21度，新界地區更會低見19度。

【19:40】天文台發特別天氣提示，指與冷鋒相關雷雨區正影響珠江口以西地區，預料未來一兩小時逐漸靠近本港。

【17:50】天文台於下午5時50分取消黃色暴雨警告。

天文台料短期內可能受冰雹影響

【14:52】天文台預料本港在短期內可能受冰雹影響

【14:20】天文台下午2時20分發出黃色暴雨警告。

【14:00】天文台預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【13:15】天文台指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【12:20】天文台發特別天氣提示，指與冷鋒相關的雷雨區正影響廣東內陸及珠江口以西，並預料會在未來兩三小時逐漸靠近本港。

明早新界多區低見19度

根據天文台的自動分區天氣預報，本港今晚氣溫將會逐漸下降，預料石崗及打鼓嶺兩區氣溫僅為22度，其他地區則普遍介乎23至24度。天文台預測，明日（30日）本港最低氣溫約為21度，新界多個地區如上水、打鼓嶺及流浮山，氣溫將會降至19度，市區則介乎20至21度。

天文台表示，位於廣東內陸的冷鋒正向南移動，與其相關的驟雨及雷暴正逐漸影響珠江口一帶。預料該冷鋒會在未來數小時橫過廣東沿岸。

另外，受東北季候風影響，未來一兩日廣東地區天氣稍涼，而高空擾動會為該區帶來驟雨。隨著高空擾動遠離，本周中期華南沿岸驟雨減少。預料偏南氣流會在本周後期影響廣東沿岸，該區氣溫逐步回升。