Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冷鋒殺到︱天文台：相關雷雨區料未來兩三小時靠近本港 今晚氣溫逐步下降 明早低至21°C

社會
更新時間：11:40 2026-05-03 HKT
發佈時間：07:12 2026-05-03 HKT

天文台表示，一道位於廣東內陸的冷鋒正向南移動，預料會在未來數小時橫過廣東沿岸。受東北季候風影響，明日（3日）市區氣溫將降至21度，新界地區更會低見19度。

天文台中午12時20分發特別天氣提示，指與冷鋒相關的雷雨區正影響廣東內陸及珠江口以西，並預料會在未來兩三小時逐漸靠近本港。市民請留意天氣變化。

明早新界多區低見19度

根據天文台的自動分區天氣預報，本港今晚氣溫將會逐漸下降，預料石崗及打鼓嶺兩區氣溫僅為22度，其他地區則普遍介乎23至24度。天文台預測，明日（30日）本港最低氣溫約為21度，新界多個地區如上水、打鼓嶺及流浮山，氣溫將會降至19度，市區則介乎20至21度。

天文台表示，位於廣東內陸的冷鋒正向南移動，與其相關的驟雨及雷暴正逐漸影響珠江口一帶。預料該冷鋒會在未來數小時橫過廣東沿岸。

另外，受東北季候風影響，未來一兩日廣東地區天氣稍涼，而高空擾動會為該區帶來驟雨。隨著高空擾動遠離，本周中期華南沿岸驟雨減少。預料偏南氣流會在本周後期影響廣東沿岸，該區氣溫逐步回升。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶｜史上最高頭獎今晚攪珠 總投注額破4.14億 歷來第2高
六合彩2.28億金多寶｜史上最高頭獎4注中 每注派逾5500萬元 睇下幸運兒係咪你!
社會
14小時前
公務員擁300萬公積金 歸功「運氣」零打理 專家籲適時調整 「分散投資環球及亞股 美股僅四成」
公務員擁300萬公積金 歸功「運氣」零打理 專家籲適時調整 「分散投資環球及亞股 美股僅四成」
投資理財
6小時前
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
影視圈
2026-05-02 09:00 HKT
新婚6小時夫車禍癱瘓 河南義妻守19年仍盼「生孩子」圓家
新婚6小時夫車禍癱瘓 河南義妻守19年仍盼「生孩子」圓家
即時中國
5小時前
觀塘打工仔食堂「新匯聚餐廳小廚」結業！前牛下經營30年大排檔 熟客嘆可惜︰呢間好食都冇了
觀塘打工仔食堂「新匯聚餐廳小廚」結業！前牛下經營30年大排檔 熟客嘆可惜︰呢間好食都冇了
飲食
16小時前
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
影視圈
3小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
2小時前
落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民｜Juicy叮
落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
正義女神大結局丨「鄭官」周嘉洛名錶失竊之謎 監製鍾澍佳還原真相 揭鄭家姊弟最大傷痛
正義女神大結局丨「鄭官」周嘉洛名錶失竊之謎 監製鍾澍佳還原真相 揭鄭家姊弟最大傷痛
影視圈
18小時前
寒戰1994丨劉俊謙演正義警察Man爆 童年照證自小係靚仔 近年於亞洲爆紅 娶《幻愛》蔡思韵
寒戰1994丨劉俊謙演正義警察Man爆 童年照證自小係靚仔 近年於亞洲爆紅 娶《幻愛》蔡思韵
影視圈
17小時前