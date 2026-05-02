宏福苑執拾｜至少800戶盼再入屋 卓永興：整理第一輪經驗後公布次輪細節

宏福苑居民第一輪上樓執拾物品踏入尾聲。政務司副司長卓永興今（2日）在電視節目表示，至少有800戶居民希望再次上樓，政府會總結經驗，安排第二輪上樓。他理解住戶希望盡量取回單位內的物品，但同時要考慮實際環境。

部分住戶冀延長上樓時間

政府日前表示，第一輪上樓結束後，將展開第二輪安排。卓永興指出，部分住戶反映希望延長上樓時間，政府會整理第一輪經驗，再公布第二輪細節。當局會研究如何令上樓安排更暢順，包括考慮座數的上樓次序、是否同步進行，以及人手支援如何作最佳配合。他指，在時間上會參考經驗作統整，並強調不論涉及800戶、更多或更少，當局都能夠作出安排。

政府視乎第二輪上樓情況決定是否安排居民再次上樓

卓永興表示，至今已有七成住戶、即1,180戶成功上樓，整體過程暢順。他指出，居民上樓逗留時限為3小時，現場人員已盡量彈性處理，容許部分居民逗留更長時間，整體上在預定時間內完成安排。對於有居民希望當局維修升降機以便上樓，卓永興引述專業人士指，升降機供電受火災影響，金屬部件及控制板等已燒毀，無法重新維修。

卓永興提到，宏福苑共有逾1,700戶，約50多戶因單位情況及年齡考慮，已在第一輪表明不會上樓。同時，有住戶在一輪內成功取回數十袋財物，顯示不同住戶執拾需求和進度各異。政府將視乎第二輪上樓情況，再決定是否安排居民再次上樓。

他表示，完成兩次上樓後，若居民仍想回去執拾物品，要待完成兩輪上樓後檢視情況，再考慮下一步安排。被問及是否同意讓居民盡量取回屋內物品，他稱政府希望居民自行盡量取回，但有時客觀環境限制，例如有報道指，20多層樓有一部鋼琴，居民則未必能夠取走。

宏福苑援助基金仍有7億元盈餘

火災後成立的宏福苑援助基金現有47億元。卓永興指，政府預計各項資助共支出12億元，另預留28億元回購宏福苑單位，目前仍有7億元盈餘，相信足以應付所需開支，基金將繼續接受各界捐款。

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