冀香港與內地仲裁兼容互補 林定國：協同效應助開拓法律服務

律政司司長林定國早前到訪北京，拜訪最高人民法院、多個中央部委及仲裁機構。林定國今早(5月2日)在電台節目表示，北京之行成果「充實」，行程中拜會了多個官方部委，包括最高人民法院、最高人民檢察院、司法部及商務部等，旨在向內地介紹香港的普通法制度如何協助國有及民營企業「走出去」。同時，他亦到訪了北京的仲裁機構、清華大學以及亞洲基礎建設銀行等非官方及國際機構。林定國指出，此行的清晰目標是增進內地官方與非官方機構對香港普通法制度的理解，並探討香港如何能更好地配合國家未來的發展需求。

兩地仲裁兼容互補 共同開拓服務

對於香港與內地的仲裁合作，林定國表示，內地仲裁業務發展迅速，新修訂的仲裁法亦趨向更國際化和開放，這為香港仲裁機構參與內地業務提供了更多機會，例如香港國際仲裁中心已在內地設立辦事處，隨着國家在仲裁方面更加開放，相信香港仲裁機構有更多機會參與內地業務，反之，內地的主要仲裁機構在香港同樣設有業務，在兩地法律背景差異下，內地機構的處事方式及程序與本地不同，最重要是做到協同效應，兼容互補。

香港法律制度需與時並進 對接「十五五」規劃

為對接國家「十五五」規劃，「深化」香港作為國際法律服務和解決爭議中心的角色。林定國解釋，「深化」意味著在質與量上均需提升。為此，香港的法律制度必須與時並進，保持國際化，例如律政司正對仲裁法例進行大規模檢討，有需要時會進行優化及改善，以維持香港的競爭力。此外，他認為能力建設是另一項深化工作，透過舉辦交流及培訓活動，能有效地向新興發展中國家等介紹香港的法律制度，透過能力建設項目，讓他們對香港法律的運作有更深入的理解，更願意使用香港的法律服務。

設國際法律人才學院 助建涉外能力

林定國提到，律政司於2024年已成立「國際法律人才培訓學院」，作為一個能力建設和交流平台。學院會為內地司法及檢察機關等提供「度身訂做」的課程，針對他們感興趣的普通法領域，邀請香港的專家進行為期一至兩星期的交流活動，並安排參觀法院等。他認為，此舉能協助國家建設涉外法律能力，讓內地法律人員更了解及掌握國際法律事務，而香港在此方面可以扮演極其重要的角色。

調解周活動貼近民生 深入社區各層面

林定國亦預告即將舉行的「律政司調解周」，活動旨在將調解文化推廣至社區。為期五天的活動涵蓋範圍廣泛，首日關注學生的朋輩調解，其後數天則分別探討體育仲裁、首次舉辦的長者調解，以及處理大廈漏水等社區常見的糾紛，最後一日將是國際調解院主辦的「全球調解高峰論壇」。他表示，調解周頭四天，是社區性及實務性，調解不應只停留在高層次的商業爭議，更應幫助市民大眾，以一個合乎成本效益及「以和為貴」的方式解決日常生活中的問題。

