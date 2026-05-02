宏志閣安置｜若過75%出售門檻 不賣業權單位怎處理？黃偉綸：不排除立法收購 依法提供補償

大埔宏福苑火災中，未受大火波及的宏志閣若有75%業主在6月底前確認售賣業權予政府，政府亦會開放收購方案。財政司副司長黃偉綸今早(5月2日)在電台節目表示，宏志閣本身沒有受大火波及，早前已表明業主須有高度共識，否則不宜介入，即使日後須由立法收回餘下單位，如果政府擁有至少75%業權，有助未來工作，不過他強調，政府未就此定下來，若涉及立法，當中的「理據要搞清楚」。

七成七業主初步表意願 業主憂維修費等不同問題

他解釋，有77%的宏志閣業主初步願意將業權售予政府，因許多居民有心理陰影及樓宇本身問題，不願再返回居住。同時，宏志閣面臨複雜的地契及大廈公契修訂難題，維修費用估計亦相當高昂，早前宏福苑委任管理人合安管理有限公司亦公布，宏志閣需進行的必要修復工程，費用至少超過3000萬元，這些都成為業主希望出售單位的動機。他又指，政府的解說專隊而非「推銷隊」，旨在向業主清晰解釋方案的利弊，並不須「跑數」，讓業主在充分理解後自行作出決定。解說專隊將在稍後的個多星期會向業主派發接受建議書。

相關新聞：

宏福苑大火｜合安：宏志閣必要修復工程費用料逾3000萬 需時至少9個月

宏福苑收購︱宏志閣須75%同意是「強硬門檻」？ 黃偉綸：即使有彈性亦不會太大

大棋盤︱宏志閣納收購意料之中 免留尾巴折騰 政圈分析：政府無「Plan B」冀作明智抉擇

設75%業權門檻 具信心達標並保留彈性

有關方案指必須有75%業主在6月30日前遞交願意出售業權同意書，方案方可推行，被問到劃線的問題，黃偉綸表示，任何的線都有其嚴肅性，但不會很絕情，他舉例指業主因航班延誤等不可抗力因素而遲交表格的業主，會作彈性處理。他又指，因問卷調查結果顯示業主意願穩定，居民亦在溝通中顯示並不輕率。若6月30日前已達標，政府會盡早公佈，讓業主安心，他亦對此表示有信心。

未參與業主回歸市場機制 不排除日後立法收回

對於方案落實後，餘下未出售單位的業主，黃偉綸表明政府會尊重其決定，但他們需自行面對市場機制下的各種挑戰，包括高昂的維修費，以及複雜難解的地契與大廈公契問題。他亦重申，政府不排除未來會考慮透過立法程序收回餘下單位的業權，屆時會依法提供補償，但具體細節目前言之尚早。當前收購多數業權，也是為未來可能的工作奠定基礎。

多元選擇顯彈性 現金樓換樓各取所需

房屋局局長何永賢強調，方案的重點在於提供多元化及具彈性的選擇。業主可選擇領取現金，在私人市場或以「綠表」資格在居屋二手市場購買現樓單位，滿足希望盡快入住或靠近家人的需求。另一選擇是「樓換樓」，從特設銷售計劃中約3900個新單位中挑選。這些單位分佈於九龍灣、啟德、錦上路及粉嶺等不同地區，提供不同面積和完工年份，當中更有1500個單位位於頌雅路的單位，面積參照宏福苑單位面積而設計，務求貼合居民需要。若居民在6月30日前遞交同意書，將納入第一批揀樓。