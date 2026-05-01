張繼聰到白沙灣懲教所談人生高低 分享廿年演藝起伏 勉立德學院學員覓喜歡事物

懲教署更生事務組日前邀請了著名藝人張繼聰來到白沙灣懲教所，與一眾立德學院的學員進行交流，分享他從唱歌到拍攝電視劇，再轉戰大銀幕的奮鬥經歷。他更透過其主演的電影《窄路微塵》中的情節，啟發一眾在囚人士思考如何面對逆境，勇敢踏上更生之路。這次分享會更透過直播形式，讓羅湖懲教所及壁屋監獄的立德學院學員同步收看，並參與提問環節。

懲教署在昨日(4月30日)及今日(5月1日)在社交平台發布有關張繼聰在當日的分享。張繼聰分別電影中的一句對白「我哋一粒塵都唔係嘅，個天唔係成日睇到我哋，不過唔緊要，我哋睇到對方咪得囉。」

人在浩瀚世界中雖然微細如塵，甚至更渺小，但只要選擇善良，互相扶持，依然可以迸發光芒！即使一眾學員身處逆境、面對「窄路」，只要肯堅持，與善念同行，互相勉勵，每個人都可以走出屬於自己的更生大道！

張繼聰用自身經歷分享如何分享人生高低起伏

張繼聰在分享會上分享如何面對高低起跌，在人生窄路保持善念、迸發光芒。他提到原生家庭和社會往往會給予很多準則與標準，定義何謂「成功」，但他認為每個人都是獨特的，最重要是找到自己喜歡做甚麼。「呢個係一個動力嚟。」

他透露，過去二十年無論是作為歌手、演員，工作辛勞程度非常人能及。他憶述當年的工作時間表「0628」——早上六點準備，拍攝至凌晨四點，短短兩小時後又需繼續開工。這樣的日子，他整整經歷了五年。「當然會好攰，但係喺好鍾意的情況下，就變成咗好似核能發電一樣」，繼續想做下去。

張繼聰強調，如果無法找到一份自己真正喜歡的工作，人生便容易變得渾渾噩噩，只為生存而捱日子。相反，只要真心熱愛一份工作，即使再辛苦，也會充滿期待。「做緊你鍾意做嘅嘢嘅候，你好自然會鍾意你自己。」

