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宏福苑聽證會︱杜淦堃 : 鴻毅「日收200蚊」入標是否不合理? 市建局同意惟非「招標妥」服務範圍

社會
更新時間：15:14 2026-04-30 HKT
發佈時間：15:14 2026-04-30 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）舉行第21場聽證會，市區重建局樓宇復修部個案經理陳日豪作供。委員會代表資深大律師杜淦堃展示市建局制作的宏褔苑工程顧問「招標摘要」表，列出各入標者的投標價等。文件顯示，經電子平台聘請註冊檢驗人員（RI）投標價格差異大，最貴的總價高達208萬元，而最低的入標價僅4.5萬元，惟陳日豪認為情況常見，背後原因包括新取牌人士或寧願以極低價中標以換取經驗等。

杜淦堃:鴻毅「日收200蚊」入標是否不合理  市建局認不會考慮

宏福苑工程顧問鴻毅的入標價為30.8萬元，加上較早前鴻毅以約24.8萬元成功投中擔任檢測工作，陳日豪認為鴻毅合共50多萬的總價合理。他解釋，根據市建局內部數據，一般1000伙以上的屋苑維修，RI總價格大約落在68萬元，鴻毅出價雖較低，但對方指是因為前期擔任了檢測工作，故後面顧問費可相應減少；不過，市建局當時並沒有向法團分析及解說鴻毅出價是否合理。

不過，杜淦堃質疑宏福苑是近2000伙的大型屋苑，所需工時、資源也更多更長，鴻毅以較低價入標「除返開每日收200蚊」，是否不合理，陳日豪同意，惟市建局不會考慮RI出價的合理性，亦不會就聘請RI方面評估背後的圍標風險，重申市建局權責有限，亦無執法能力，只能根據發放資助的前提下，要求法團透過電子平台向承建商（RC）招標，並不包括工程顧問（RI）。

杜淦堃續問到，如果有RI以不合理低價接取工程後，便能為RC謀取暴利，而市建局貌似無法阻止類似的圍標行為。陳日豪部分同意，重申「招標妥」在防止有人以收行政費、派人駐守入標箱等阻撓投標行為，已能一定程度上有效阻止RC圍標行為；至於RI方面，他認為市民普遍有「價格先決」的傾向，即使背後有懷疑不合理情況仍決定是「價低者得」，本就無法100%防止低價投標的圍標情況。杜認為，此說法正反映市民對投標價格缺乏專業判斷，更突顯市建局在評標工作上的角色重要性。

市建局承認不會考慮鴻毅投標價格是否合理

陳日豪供稱，市建局當年的「招標妥」服務範圍，不包括經電子平台聘請註冊檢驗人員（RI）及工程顧問，即鴻毅。他重申，市建局沒有參與RI招聘工作，同意不會考慮鴻毅的投標價格是否合理，亦同意不會考慮若有RI以不合理低價中標後，會否為承建商謀取暴利。委員會代表資深大律師杜淦堃質疑，若市民本身缺乏專業知識斷定低價背後是否涉及圍標，市建局為何不能代為把關，陳日豪指市建局有根據標書數字背後作出相應解釋，但強調不能干預業主招標過程。

記者：趙克平、陳俊豪

攝影：劉駿軒

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