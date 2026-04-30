內地與港澳民航機構簽訂四份合作安排 涵蓋C929飛機型號合格審定

中國民航局、香港民航處及澳門民航局今日（30日）在香港民航處總部簽訂4份合作安排，分別為《關於相互接受型號合格證的合作安排》、《關於C929型飛機型號合格審定的合作安排》、《聯合維修管理合作安排》（修訂）及《關於航油航化適航管理的合作安排》。由中國民航局副局長胡振江、香港民航處處長廖志勇和澳門民航局局長潘華健共同簽署。

參與C929型飛機審定工作 延續C919合作模式

民航處指，三方多年來一直保持緊密合作，已簽訂多項合作安排，實現對有關飛機適航審定、維修和培訓機構及飛機維修人員執照的互認。在既有的合作基礎上，新的合作安排將進一步擴大互認範圍，涵蓋飛機型號合格審定、航油航化產品審定，並延伸至經三地局方核准的海外飛機維修與培訓機構。就《關於C929型飛機型號合格審定的合作安排》，香港民航處將延續以往C919型飛機型號審定的合作，派員參與C929型飛機型號的審定工作，為國家航空發展作出積極貢獻。

廖志勇表示，合作安排標誌着中國內地、香港及澳門三方在航空領域長期合作的又一重要里程碑。關於型號合格證相互接受的合作安排，涵蓋傳統航空器、無人駕駛航空器系統及其他非傳統航空器。香港將繼續充分發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，全面把握國家「十五五」規劃的重要發展機遇。

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