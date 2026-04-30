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警司涉收賄100萬元洩調查資料及頂包 聯同女友與弟弟准保釋候訊

社會
更新時間：10:38 2026-04-30 HKT
發佈時間：10:38 2026-04-30 HKT

52歲警司梁嘉文與女友2020年9月至2022年3月期間，涉嫌收受1名餐飲業商人賄款100萬元，披露警方調查商人前妻交通意外的內部資料，以及安排胞弟為商人兒子及自己超速駕駛「頂包」。梁嘉文兄弟與女友一同被控串謀使公職人員受賄、公職人員行為失當、妨礙司法公正等4罪，今早在西九龍裁判法院首次提堂。被告暫准毋須答辯，押後至6月25日再訊，以待準備文件轉介至區域法院，期間3人獲准保釋候訊。

52歲警司梁嘉文已被停職，被控1項串謀使公職人員接受利益、1項公職人員行為失當、1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為以及1項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。梁嘉文42歲女友劉慧妍被控上述串謀使公職人員接受利益罪名；另外，劉慧妍再連同梁嘉文50歲弟弟梁嘉慶被控上述串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。

3人均獲准保釋，梁嘉文及劉慧妍准以10萬元現金保釋，每星期到大埔警署報到2次；梁嘉慶則以5萬元現金保釋，每星期到馬鞍山警署報到2次，期間3人均不得離開香港，須交出所有旅遊證件，居於報稱地址，不得直接或間接接觸控方證人。

案件編號：WKCC2013/2026
法庭記者：陳子豪

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