Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑聽證會︱市建局直認不參與委聘顧問工作 即使出價不合理亦不介入︱持續更新

社會
更新時間：11:09 2026-04-30 HKT
發佈時間：11:09 2026-04-30 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）舉行第21場聽證會，亦是第三輪聽證會的第7場會議。聽證會將傳召3位證人，均來自市區重建局，包括市建局樓宇復修部總監王思敬、助理經理任立賢和個案經理陳日豪。

宏福苑聽證會︱市建局沒參與鴻毅招聘工作 認不會考慮鴻毅出價是否合理

【10:30】市建局樓宇復修部個案經理陳日豪供稱，市建局當年的「招標妥」服務範圍，不包括經電子平台騁請檢驗人員及工程顧問（RI），即鴻毅。他重申，市建局沒有參與RI招聘工作，同意不會考慮鴻毅的投標價格是否合理，亦同意不會考慮若有RI以不合理低價中標後，會否為承建商謀取暴利。委員會代表資深大律師杜淦堃質疑，若市民本身缺乏專業知識斷定低價背後是否涉及圍標，市建局為何不能代為把關，陳日豪指市建局有根據標書數字背後作出相應解釋，但強調不能干預業主招標過程。

宏褔苑早於2016年收到驗樓令後，於2018年與市建局簽訂服務協議，啟動「招標妥」流程處理樓宇維修。由2019年起跟進宏褔苑個案的陳日豪供稱，早期「招標妥」的服務範圍仍未涵蓋聘請RI，市建局在宏褔苑招標工作的角色主要是透過電子平台聘請承辦商，即宏業；而前期則主要是協助法團透過「自助工具」聘請RI。

陳日豪解釋，市建局在聘請RI上主要協助包括提供範本文件、協助刊登招標廣告、收取標書副本後整理並製作「招標摘要」表，並對「招標摘要」的數字細節，向法團作出解釋。不過，他強調市建局在RI招標過程中「沒有扮演任何角色」，並沒有篩選投票者、沒有出席投票面試，更沒有向宏褔苑法團提供任何意見。

杜淦堃問到，資料顯示市建局於2019年6月起，已「招標妥」的服務範圍已擴展至可透過電子招標平台聘請RI，陳日豪同意，並說當時曾就此詢問過宏褔苑法團，是否需要有關服務，但對方當時稱想用原有方法進行。

記者：趙克平、陳俊豪

攝影：劉駿軒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
21小時前
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
18小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
20小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
17小時前
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
影視圈
17小時前
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官狠批行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官痛斥行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
社會
22小時前
東張西望｜待嫁貌美港女「美容變毀容」  全面紅腫流膿影響視力  美容師老公狂侮辱：報警啦
東張西望｜待嫁貌美港女「美容變毀容」  全面紅腫流膿影響視力  美容師老公狂侮辱：報警啦
影視圈
13小時前
星島申訴王｜開篋忘記密碼 網上教奇招自救 記者實測「無碼解鎖」行李箱神技
02:40
星島申訴王｜開篋忘記密碼網上5種方法自救 記者實測「無碼解鎖」行李箱
申訴熱話
3小時前
坪石邨商場十室九空？街坊嘆殘忍「幾十年嘅鋪頭全部結業」 逾50年歷史屋邨重建未有期
坪石邨商場十室九空？街坊嘆殘忍「幾十年嘅鋪頭全部結業」 逾50年歷史屋邨重建未有期
生活百科
20小時前