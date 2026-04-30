宏福苑聽證會︱市建局直認不參與委聘顧問工作 即使出價不合理亦不介入︱持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）舉行第21場聽證會，亦是第三輪聽證會的第7場會議。聽證會將傳召3位證人，均來自市區重建局，包括市建局樓宇復修部總監王思敬、助理經理任立賢和個案經理陳日豪。

宏福苑聽證會︱市建局沒參與鴻毅招聘工作 認不會考慮鴻毅出價是否合理

【10:30】市建局樓宇復修部個案經理陳日豪供稱，市建局當年的「招標妥」服務範圍，不包括經電子平台騁請檢驗人員及工程顧問（RI），即鴻毅。他重申，市建局沒有參與RI招聘工作，同意不會考慮鴻毅的投標價格是否合理，亦同意不會考慮若有RI以不合理低價中標後，會否為承建商謀取暴利。委員會代表資深大律師杜淦堃質疑，若市民本身缺乏專業知識斷定低價背後是否涉及圍標，市建局為何不能代為把關，陳日豪指市建局有根據標書數字背後作出相應解釋，但強調不能干預業主招標過程。

宏褔苑早於2016年收到驗樓令後，於2018年與市建局簽訂服務協議，啟動「招標妥」流程處理樓宇維修。由2019年起跟進宏褔苑個案的陳日豪供稱，早期「招標妥」的服務範圍仍未涵蓋聘請RI，市建局在宏褔苑招標工作的角色主要是透過電子平台聘請承辦商，即宏業；而前期則主要是協助法團透過「自助工具」聘請RI。

陳日豪解釋，市建局在聘請RI上主要協助包括提供範本文件、協助刊登招標廣告、收取標書副本後整理並製作「招標摘要」表，並對「招標摘要」的數字細節，向法團作出解釋。不過，他強調市建局在RI招標過程中「沒有扮演任何角色」，並沒有篩選投票者、沒有出席投票面試，更沒有向宏褔苑法團提供任何意見。

杜淦堃問到，資料顯示市建局於2019年6月起，已「招標妥」的服務範圍已擴展至可透過電子招標平台聘請RI，陳日豪同意，並說當時曾就此詢問過宏褔苑法團，是否需要有關服務，但對方當時稱想用原有方法進行。

記者：趙克平、陳俊豪

攝影：劉駿軒