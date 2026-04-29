港鐵｜金澤培：將與內地企業「拼船出海」拓業務 藉「一國兩制」優勢與友好國家合作

今年上任的港鐵主席金澤培今午（29日）與傳媒聚會，簡介公司未來發展。他表示，港鐵將繼續扎根香港，拓展內地及海外業務，與各地夥伴合作，把多年累積的專業經驗推廣至不同城市，亦探索與內地企業合作「拼船出海」，提供可持續的「鐵路與社區」發展方案，延續港鐵國際專業品牌。被問到在當前地緣政治緊張，港鐵在國際上會如何定位，他承認有些國家與中國不友好，但中國也有不少朋友，而香港受惠於「一國兩制」，有些國家仍然希望由港鐵承辦服務，同時國企接洽的項目亦會找港鐵合作。

金澤培：確保多項新鐵路項目按序推進是港鐵重中之重

他續稱，港鐵正推展新一輪大型鐵路建設，現時落實的6個新鐵路項目，未來連接北部都會區、屯門及大嶼山新社區，包括明年落成的古洞站將是港鐵第100個車站，認為北部都會區內多個關鍵項目對香港發展尤為重要，確保多項新鐵路項目按序推進是公司的重中之重，亦是公司對接國家「十五五」規劃，推動高質量發展的重要一環。

「智慧鐵路」工作已建立一定基礎

在創新科技應用方面，金澤培表示，港鐵在推動「智慧鐵路」的工作已建立一定基礎，公司不同業務每個環節都以可靠、安全、以人為本的方式推進科技應用，而董事局亦全力支持團隊，以大數據、創新科技賦能，把握人工智能更普及應用的機遇，把鐵路、物業及周邊社區，發展成一個更智慧、更無縫連接的城市出行與生活平台。

港鐵近年更積極配合大型盛事及與人氣IP合作等，以創新活動及顧客體驗帶動人流及商業活力。金澤培指在管理團隊領導下，相關工作會深化推進，並訂定帶動人流及消費的清晰策略，進一步聯動鐵路與商場，形成更一體的出行及消費布局。

記者、攝影：郭詠欣