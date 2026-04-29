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23歲女遭私隱署拘捕 涉因私怨網上披露舊同學個資及醫療報告內容等

社會
更新時間：15:54 2026-04-29 HKT
發佈時間：15:54 2026-04-29 HKT

個人資料私隱專員公署今日（29日）在九龍區拘捕一名23歲中國籍女子，她涉嫌因私人恩怨，在網上披露舊同學的個人資料，包括姓名、相片、工作地點，甚至部分身份證及醫療報告內容。公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，最高可判監五年。

女子因事結怨報復  網上發布舊同學私隱

私隱專員公署調查指，該名女子與受害人曾為中學同學，兩人畢業後保持聯絡，其後因事結怨。

至2026年3月，有人先後3次在兩個社交媒體平台發布帖文，並附上對受害人的負面評論。帖文披露了受害人的多項個人資料，包括社交媒體平台帳戶名稱、相片、現職公司部分名稱及地址、以往職業及工作地點、略去部分內容的香港身份證照片、一份2023年的醫療報告。香港身份證照片可以看到事主的中英文姓名、出生日期、性別及照片，而從該報告則可看到事主的英文姓名及報告內容。

被捕人士目前已獲准保釋，私隱專員公署將繼續調查案件。

公署提醒市民，不應因私人糾紛而將他人「起底」，此舉無助解決問題，更往往使衝突升級。身份證及醫療報告等均屬敏感個人資料，未經當事人同意下隨意或故意披露，可構成「起底」罪行。違例者一經定罪，最高可被處罰款港幣100萬元及監禁5年。

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