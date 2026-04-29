立法會選舉期間涉嫌留言轉載籲人投白票或不投票 保安員認罪判監2個月 另一人下月再訊

2名男保安於去年立法會換屆選舉期間，分別涉嫌在社交媒體留言及轉載帖文，煽惑他人投白票或不投票，遭廉政公署落案起訴。2名男保安分2案被控，今早在西九龍裁判法院首次提堂，其中63歲男保安承認1項煽惑他人不投票罪，求情指自己「唔係點識用Facebook」，單純覺得帖文中黑武士造型「好趣怪」便分享帖文。裁判官陳慧敏認為案情非常嚴重，判被告入獄2個月。38歲男保安則獲准保釋，押後至下月27日再訊。

官指被告留言錯別字別有用心

陳官閱覽被告帖文後，認為其留言錯別字別有用心，由被告蓄意撰寫，不接納被告說法。被告先後解釋指留言旨在回應潘焯鴻，此前觀看過潘焯鴻影片，當中指區議員本來無影無蹤，直到宏福苑火災後選舉期間才湧現。被告坦言「鬧人係唔啱」，惟既不知道Facebook 分享帖文能被公眾瀏覽，又不知道近年增訂涉案罪行，被捕後獲廉署人員告知才恍然大悟，明言「根本都唔關我事」。

陳官判刑指良好選舉選出賢能推進香港發展，任何人都不得干預選舉進行，被告於選舉期間煽惑他人不投票，在facebook 煽惑屬加刑因素，考慮到facebook帖文能廣泛傳播，被告帳戶名稱不使用全名，明顯意欲掩飾身份——被告插嘴解釋帳戶由女兒設立——陳官續指風險之高不能忽視，影響到選舉制度，必須判刑阻嚇，以3個月監禁為量刑起點，認罪減刑至2個月。

求情稱因覺黑武士「好趣怪」才分享帖文無深究文字

案情指，2025年立法會選舉提名期於去年10月24日展開，由當日起直至同年12月7日投票日為該選舉的「選舉期間」。Facebook專頁「姜嘉偉」10月15日發佈帖文，煽惑他人不投票杯葛選舉，63歲保安員黃華光5日後上午用名為「Wong Li」的個人帳戶讚好並分享帖文，又在原本帖文發表相關留言。被告分享帖文持續公開展示直至12月4日，被告同日被捕，警誡下承認犯案。

被告親自行事，交代退休前任職電器維修，求情指自己「唔係點識用Facebook，又冇電視，淨係睇YouTube」，當日單純看到涉案帖文，覺得相中姜嘉偉扮演黑武士「好趣怪」，於是分享帖文，沒有細看文字，「唔知轉載出去好多人睇到，以為係WhatsApp 噉樣」。

官指被告留言反應與求情屬兩回事

陳官讀出被告留言：「自從疣痔吸㷫之後，已經完全忘記咗有投票呢件事！只係睇到一幫唔知邊X度爆出來嘅太監奴才係度瘋狂兢吮，好X嘔心！」陳官認為被告留言反應與求情是兩回事，案情非常嚴重，政府舉辦立法會換屆選舉花費大量金錢及人力物力，被告卻煽惑他人不投票。

63歲保安員黃華光承認1項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為罪，承認於2025年10月24日至12月4日期間（首尾兩日包括在內），在香港境內或在其他地方，在選舉（即2025年立法會換屆選舉）中藉公開活動作出非法行為，即在Facebook 上展示一則日期為2025年10月15日的貼文，而該貼文煽惑另一人在該選舉中不投票。

38歲保安員林國偉則被控1項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人投無效票的非法行為罪，被控於或約於2025年10月28日，在香港境內或在其他地方，在選舉（即2025年立法會換屆選舉）中藉公開活動作出非法行為，即在Facebook 上就一則日期為2025年10月28日的貼文發表留言，煽惑在該選舉中投票的另一人以下述方式處置發給該另一人的選票：任何致使該選票在該選舉中根據任何選舉法被視為無效的方式。被告暫准毋須答辯，案件押後至下月27日再訊，以待辯方索取法律意見，被告獲准以1000元現金保釋，期間不准離港。

案件編號：WKCC1975,1976/2026

法庭記者：陳子豪