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審計報告｜渡輪船齡高達67年 中環至尖沙咀航線脫班嚴重 碼頭7間鋪空置逾90天

社會
更新時間：12:32 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:32 2026-04-29 HKT

審計署發表最新一份審計報告，揭示運輸署在規管及監察本港渡輪服務方面存在多項紕漏。報告顯示，截至 2025 年底，營辦商 A 旗下8艘專營渡輪的平均船齡高達63 年，最老的一艘已服役 67 年。由於零件停產及損耗嚴重，船隊表現欠佳，2024 至 2025 年間共發生6 宗火警或冒火事故，涉及 3 艘船隻。船隻維修開支亦因此飆升，由2021 年的1,400 萬元增至 2024 年的2,500 萬元。

渡輪平均船齡達63年 脫班嚴重實際班次僅為每 10 分鐘一班

服務質素方面，審計署發現營辦商 A 存在顯著脫班問題。雖然服務詳情表規定「中環 — 尖沙咀」航線應為每 6 分鐘一班，但審計署實地視察發現，實際班次僅為每 10 分鐘一班，單次視察期間已有 6 個航班脫班。而運輸署在過往 15 個監測調查中，發現接近一半的調查均錄得航班脫班，但署方僅就其中約三分之一的個案採取書面跟進行動，監管力度被質疑不足。

碼頭50間舖7間空置逾90天 灣仔碼頭等候大堂店鋪全部關閉

為維持渡輪服務的財務可行性，政府准許營辦商分租碼頭地方以賺取非票務收入，但審計署發現碼頭管理不善，中環、灣仔及尖沙咀三個碼頭的50 間店舖中，有 7 間連續空置超過 90 天 。而審計署於 2025年底及 2026年初兩度視察灣仔渡輪碼頭，發現地下等候大堂外的10間店舖全數關閉，且疑似被用作貯物用途。報告批評此舉完全未能達到「活化海濱」的目的，亦浪費了潛在的非票務收益。

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「街渡」發牌制度形同虛設  89%營辦商未在規定限期前交續牌申請

除專營渡輪，持牌渡輪的服務同樣令人不滿。報告批評「屯門 — 東涌 — 沙螺灣 — 大澳」航線的服務可靠度最低，在43個定期監測調查中，有93%的調查發現航班延遲超過 5 分鐘開出。此外，部分標書承諾的優化工程，如在紅磡碼頭及中環八號碼頭設置咖啡店及 LED 燈飾等，至今仍未落實。

至於俗稱「街渡」的渡輪服務，報告揭發續牌制度形同虛設。在審查的 70個牌照中，有89%的營辦商未能在規定限期前提交續牌申請，部分甚至在牌照屆滿後199天才提交，導致有街渡在「無牌期」內運作。同時，運輸署對非法街渡的巡查亦出現斷層，黃石碼頭及赤徑碼頭等熱點連續兩年未有進行巡查。

審計署已向運輸署提出一系列建議，包括加強監察船隊服務能力、優化碼頭店舖出租管理、提升服務可靠度及完善街渡續牌機制等。運輸署署長表示同意審計署的所有建議，並承諾會採取跟進行動以改善服務。

記者：曾偉龍
 

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