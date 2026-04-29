審計報告︱醫療衞生研究基金批核效率「奇慢」 由成功申請到批核通知書 最長等足逾1年半

政府的醫療衞生研究基金，旨在建立香港的科研能力，鼓勵、促進和支援本地醫療衞生研究，以及資助在香港進行以實證為本的促進健康項目。審計署今日（29日）發表報告，指基金在處理批核通知書方面效率需予改善，由資助成功申請，到發出正式的批核通知書，平均需時207天，最長的個案竟達567天，即1年6個月又21天。

審計報告︱多個項目只有一間機構獲邀提交申請

審計署指，基金在就委託研究項目邀請申請方面有可改善之處。根據基金的運作程序，秘書處會按所需的專業能力物色機構，建議邀請其提交建議書，再經研究局通過有關建議。若僅建議邀請一間機構，則須在研究局文件中提供客觀證據及有力理由，以供研究局通過。

審計署審查了2021至2025申請年度委託研究項目的相關記錄，發現在6個項目中有5個（83%）項目均只有一間機構獲邀提交申請（理由例如良好往績和相關經驗）。然而，並沒有文件記錄顯示曾向研究局提供任何其他機構的資歷分析作參考。

另外，報告指基金在研究奬學金計劃下某些申請機構或某些研究範疇的申請數目偏低，亦需要減低研究獎學金計劃下申請遭早期拒絕的比率。

政府的醫療衞生研究基金，旨在建立香港的科研能力，鼓勵、促進和支援本地醫療衞生研究。

由「資助決定」到「批核」 平均等207天

報告亦提到，在現行制度下，申請一經通過，秘書處會向成功申請人發出資助決定通知書。完成一切須辦事項（例如回應評審員的意見）後，批核通知書便會發出，而相關各方亦會簽署資助協議。

審計署認為，基金發出批核通知書的適時程度可予改善。審計署審查了2022至2024申請年度研究員擬定項目和研究獎學金計劃的相關記錄，留意到在357個獲批項目中，資助決定通知書與批核通知書的發出日期之間相隔的時間介乎86至567天不等（平均為207天），當中28個（8%）項目的相隔時間超過300天。

就2023和2024申請年度中相隔時間超過300天的15個項目，秘書處需用相當時間跟進所需行動。舉例而言，就15個項目中12個需要申請人澄清的項目，秘書處在收到申請人就評審員意見作出的首次回應後過了50至111天（平均為87天）才要求澄清。

有成員6年只曾出席3次會議 僅達50%

報告亦指，基金需要採取措施以鼓勵出席次數較低的成員出席委員會會議。在2022/23至2024/25任期年委員會會議，雖然留意到成員／委員的整體出席率高於85%，但發現研究局1名非官方成員在每個為期2年的服務期內，出席率均只得50%（即自2019年10月獲委任以來，在6年服務期內的6個會議中出席了3次）。

醫務衞生局回應指，同意審計署的建議，並會採取一系列行動，包括為進一步提升基金的效率，秘書處會檢視所有項目類別的衡量表現準則。