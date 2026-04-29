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天文台｜深夜一度發黃雨信號 早上短暫時間有陽光 日間最高氣溫約27度

社會
更新時間：07:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：01:00 2026-04-29 HKT

與高空擾動相關的驟雨正影響廣東沿岸。本港方面，今早九龍及大嶼山部分地區的雨量超過20毫米。此外，位於廣東北部的冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今日稍後橫過沿岸地區。

天文台在凌晨1時45分一度發出黃色暴雨警告信號，維持兩小時後，於3時45分取消。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。早上短暫時間有陽光，日間最高氣溫約27度。稍後雨勢有時頗大。吹和緩偏南風，高地風勢間中清勁。稍後轉吹北風，市區氣溫下降至午夜最低約21度，新界再低一兩度。

展望明日驟雨減少，早上市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度。隨後一兩日部分時間天色明朗，星期五早上氣溫仍然較低。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

高空擾動會在今日為廣東帶來大驟雨及狂風雷暴。而一道冷鋒會在今日稍後橫過廣東沿岸地區。受冷鋒隨後的東北季候風影響，未來一兩日廣東氣溫稍為下降，同時隨著高空擾動遠離，該區驟雨減少。而一道低壓槽會在週末至下週初影響華南，該區天氣漸轉不穩定。

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