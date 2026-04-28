Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家超感謝打工仔女付出 預告立法完善數碼平台工傷補償機制

社會
更新時間：20:17 2026-04-28 HKT
發佈時間：20:17 2026-04-28 HKT

工聯會「五．一」國際勞動節酒會今日（28日）舉行，行政長官李家超致辭時，感謝全港「打工仔女」辛勞付出。他又指，政府將會立法，完善外賣、送貨等數碼平台工作者的工傷補償機制，僱員再培訓局將會升格為「技能提升局」。

工聯會是廣大勞工後盾

李家超指，工聯會作為香港歷史最悠久、會員人數最多的勞工團體，是廣大勞工的後盾，多年來秉持「愛國、團結、權益、福利、參與」方針，為勞工發聲，並投入社會事務，支持香港融入國家發展大局。

李家超感謝廣大勞工：辛苦晒！

李家超表示，五一國際勞動節是肯定勞工的工作和對社會的貢獻，希望利用這個機會，感謝香港廣大勞工。他向本港每位「打工仔女」表示「辛苦晒」，指他們「日復日的付出和汗水，既撐起自己的家庭，更為香港社會和經濟發展打好基礎」。

李家超提到，政府持續完善勞工保障，已為最低工資引入「一年一檢」新機制、取消強積金「對沖」安排，並降低「連續性合約」工時門檻。職安健方面，當局已引入無人機輔助巡查，並優化工作暑熱警告系統。

李家超表示，政府將會立法完善外賣、送貨等數碼平台工作者的工傷補償機制。同時，僱員再培訓局將會升格為「技能提升局」，除持續服務基層外，亦為在職人士開設更高階技能課程，推動全民持續進修。他強調，保障勞工的工作不會停止，並期待工聯會繼續和政府緊密合作，同心改善民生。

工聯會致力構建「就業友好型社會」

工聯會理事長黃國致辭時表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，也是香港首次自行編制五年規劃的關鍵年。他強調，工聯會堅決支持特區政府行政主導，並貫徹落實「愛國者治港」原則，以促進「一國兩制」實踐行穩致遠。

黃國重申，工聯會將一如既往支持特區政府依法有效施政，並會加強調研與建言獻策，主動配合特區政府做好對接國家「十五五」規劃工作，同時助力香港編制好首份本地五年規劃，目標是推動香港經濟高質量發展，構建「就業友好型社會」，讓更多勞動者共享發展成果。

記者：李健威

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證
01:29
蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證
影視圈
5小時前
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
00:46
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
影視圈
8小時前
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
21小時前
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
影視圈
7小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
5小時前
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
影視圈
6小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
影視圈
4小時前
港鐵債又只益大戶｜曾智華
港鐵債又只益大戶｜曾智華
投資理財
11小時前