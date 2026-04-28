李家超感謝打工仔女付出 預告立法完善數碼平台工傷補償機制

工聯會「五．一」國際勞動節酒會今日（28日）舉行，行政長官李家超致辭時，感謝全港「打工仔女」辛勞付出。他又指，政府將會立法，完善外賣、送貨等數碼平台工作者的工傷補償機制，僱員再培訓局將會升格為「技能提升局」。

工聯會是廣大勞工後盾

李家超指，工聯會作為香港歷史最悠久、會員人數最多的勞工團體，是廣大勞工的後盾，多年來秉持「愛國、團結、權益、福利、參與」方針，為勞工發聲，並投入社會事務，支持香港融入國家發展大局。

李家超感謝廣大勞工：辛苦晒！

李家超表示，五一國際勞動節是肯定勞工的工作和對社會的貢獻，希望利用這個機會，感謝香港廣大勞工。他向本港每位「打工仔女」表示「辛苦晒」，指他們「日復日的付出和汗水，既撐起自己的家庭，更為香港社會和經濟發展打好基礎」。

李家超提到，政府持續完善勞工保障，已為最低工資引入「一年一檢」新機制、取消強積金「對沖」安排，並降低「連續性合約」工時門檻。職安健方面，當局已引入無人機輔助巡查，並優化工作暑熱警告系統。

李家超表示，政府將會立法完善外賣、送貨等數碼平台工作者的工傷補償機制。同時，僱員再培訓局將會升格為「技能提升局」，除持續服務基層外，亦為在職人士開設更高階技能課程，推動全民持續進修。他強調，保障勞工的工作不會停止，並期待工聯會繼續和政府緊密合作，同心改善民生。

工聯會致力構建「就業友好型社會」

工聯會理事長黃國致辭時表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，也是香港首次自行編制五年規劃的關鍵年。他強調，工聯會堅決支持特區政府行政主導，並貫徹落實「愛國者治港」原則，以促進「一國兩制」實踐行穩致遠。

黃國重申，工聯會將一如既往支持特區政府依法有效施政，並會加強調研與建言獻策，主動配合特區政府做好對接國家「十五五」規劃工作，同時助力香港編制好首份本地五年規劃，目標是推動香港經濟高質量發展，構建「就業友好型社會」，讓更多勞動者共享發展成果。

記者：李健威