宏福苑安置 ‧ 直播｜77%宏志閣業主初步願賣業權 收購價與其餘7幢看齊

大埔宏福苑大火後，政府斥資68億元收購其中7幢樓宇業權，惟不包括未受大火波及的宏志閣。政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢及房屋局副秘書長章景星今日（28日）下午4時30分，交代大埔宏福苑宏志閣後續安排。

黃偉綸表示，政府在2月中公布長遠安置方案，宏志閣在當時未將納入方案。其後，宏志閣業主有共識，政府決定最少75%在六月底前確認賣業權給政府，將會開放有關方案予業主。解說專隊已接續99%業主，77%業主初步願賣業權。

黃偉綸稱，早前政府向A-G座的收購價，準備以同一價格收購，若宏志閣願意出售業權，於6月30日若有3/4業主簽署，則適用相關的長遠居所方案適用。最後未來透過立法收回餘下單位，若有3/4的單位有助將來的工作。此外，出售業權兩年內，可在第二市場出售單位，若在6月30日前簽定接受收購建議信件，可在第一批揀樓，接受宏志閣業主要在10月15日前簽署接受收購建議信件。房屋局專隊會在明日起向業主進行講解，預計需要10億元作出收購。

何永賢指，解說隊已接觸A-G座99%的業主，當中75%願意出售業權，只有1%居民不願意出售業權，而宏志閣方面，77%接受收購建議，9%不打算接受建議。

財政司副司長黃偉綸早前表示，討論大門一直打開，如宏志閣業主有較高程度共識，政府願意探討，若最終得到主流業主同意納入收購，收購價會與現時7座一樣。

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