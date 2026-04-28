女會計文員聲稱按「國安公署」指示 利用公司保安編碼器密碼轉走公司3100萬元 認罪5.22判刑

40歲女會計文員5年前疑收到「國安公署」電話指她涉及刑事案件後，要求她傳訊息定時簽到，提供公司銀行帳戶餘額等，她再按指示盜取公司銀行帳戶保安編碼器，並致電「國安公署」提供密碼10多次，操作銀行戶口約6小時，最終公司戶口在一日內被轉走3100萬元。女會計文員被捕後在警誡下稱「我可能被詐騙」，今在高等法院承認10項洗黑錢罪。高院法官陳慶偉直言：「你打個電話都搵到國安公署喺邊度」，「點解會唔識去國安公署呢？」，又質疑被告指她被「國安公署」詐騙一事口講無憑，將案押後至5月22日判刑。

聲稱遭「國安公署人員」詐騙涉刑事案須接「任務」

女被告黃佩珊今在高等法院承認10項洗黑錢罪。案情指，被告在2019年加入昇悅證券有限公司，任職會計文員，主責證劵投資事務及公司財務管理。公司銀行戶口兩個保安編碼器輾轉之下落在被告手上，副總裁2021年11月8日發現公司銀行戶口總損失3100萬元，立即致電交通銀行凍結戶口，另外成功阻止試圖轉走公司約1400萬元的3項交易。

被告在2021年11月9日被捕後在警誡下稱「我可能被詐騙」，另在警方錄影會面中交代她在2021年10月收到「國安公署」人員致電，指她涉及刑事案件，要求她傳訊息定時簽到，另需租用酒店房間處理「任務」，「國安公署」聲稱會向女被告退還酒店費用。警方從銀行紀錄發現被告在2021年8月至11月期間曾5度租用酒店房間。

稱被指示利用公司保安編碼器轉走公司資金至不明戶口

被告在警方錄影會面中談及，她在2021年8⽉收到自稱為國安公署⼈員的來電，指她的登記電話號碼涉及刑事案件，雙方此後便一直以WhatsApp聯絡，她需定時簽到、租用酒店房間、進行遙距視訊通話、提交個人銀行戶口資料等。「國安公署⼈員」2021年9月起詢問被告公司運作及銀行帳戶詳情，被告提供其個人銀行戶口名稱及密碼，讓對方查詢公司銀行帳戶餘額。

被告更向「國安公署⼈員」提供公司架構、員工及客戶資料、辦公室照片，「國安公署⼈員」其後要求她拿取公司保安編碼器，被告開始認為其要求「奇怪」，又認為此「偷雞摸狗」行為易被人發現，惟她想盡快脫離事宜，便跟從「國安公署」指示盜取公司保安編碼器。

被告在2021年11月8日按「國安公署」指示入往酒店，早上8時起便與「國安公署⼈員」進行遙距視訊通話，期間被告不斷按「國安公署⼈員」要求，使用公司保安編碼器生成一次性編碼，在保安編碼器輸入「國安公署⼈員」提供的數字，再提供公司保安編碼器其後生成的一次性編碼，期間重覆10多次後完成通話，操作公司戶口及進行資金交易，最後把電話及保安編碼器留在酒店房間，但她按「國安公署」要求保密事件，故沒有報警。

官質疑被告遭「國安公署」詐騙之說口講無憑

辯方求情指，被告沒有案底，她修畢城市大學專業進修學院（CityU SCOPE）與英國愛丁堡龍比亞大學（Edinburgh Napier University）合辦的會計(榮譽)文學士課程後任職會計文員。被告承認與身份不明人士盜取公司3100萬元，但她並不認識未經授權交易的收款方，而且本案沒有證據顯示她獲得任何利益。

高等法院法官陳慶偉直指，若被告收取利「梗係唔會擺喺自己銀行個度啦」，但接受本案所涉「啲錢唔知去咗邊度」。陳官不禁質疑被告「點解會唔識去國安公署呢？」，「你打個電話都搵到喺邊度」，「銅鑼灣（維景）酒店，皇仁書院對面」，又指「雖然你未必會知，但你要知都可以問到」。

陳官引述被告及「國安公署⼈員」的WhatsApp對話紀錄，被告曾提及「我不會被追究吧」、「我們都有簽訂協議的」。陳官稱：「簽訂咩協議？」，向辯方指明「無任何嘢話我知佢俾人呃」， 「除非你有證據證明，否則我唔會接受」。辯方指「國安公署⼈員」全是對被告作出口頭指示，沒有訊息紀錄作憑證，陳官遂質疑被告遭「國安公署」詐騙的說法完全口講無憑。

留於酒店房之保安編碼器其後被不明人士取走

陳官另提出，被告原亦欲提取公司1400萬元，但公司揭發後才成功阻攔，陳官直指其行為實屬企圖盜竊，但控方「好人先唔告你」。陳官發現被告犯案後請假一天，辯方則解釋指「『國安公署⼈員』口頭叫被告休息一日」，另指出被告完成「使命」後按指示把自己手機及公司兩個保安編碼器留在酒店房間，她重置保密電話後可拿走保密電話。

控方確認被告被捕時被搜出已清除紀錄的保密電話，警方並沒有在酒店房內找到被告手機及公司兩個保安編碼器，但在警方拘捕被告前已有不明人士比清潔人員更早進入酒店房內，其後也有人曾租用同一酒店房間。控方另向法庭表示，涉案3100萬元其後經多重處理，最後大部分款項用來買了比特幣（Bitcoin）。

陳官表明需時「等我諗吓」如何判刑，現暫定於5月22日判刑，屆時將處理控方證物。

案件編號：HCCC189/2024

法庭記者：劉曉曦