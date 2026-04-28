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競委會就擬接納Keeta承諾修訂協議條款展開公眾諮詢 包括讓餐廳更易與新晉或小型平台合作

社會
更新時間：12:36 2026-04-28 HKT
發佈時間：12:36 2026-04-28 HKT

競委會今日（28日）就香港一個具領先地位的網上外賣平台——袋鼠有限公司 （以Keeta名義營運），按《競爭條例》第60條而建議作出的承諾，展開諮詢。競委會認為，Keeta與其合作餐廳所訂立的協議中，若干條文或會妨礙新晉或小型平台進入市場及擴張業務，削弱網上外賣送遞市場的競爭，可能違反《條例》下的第一行為守則。

Keeta同意分兩階段修改與合作餐廳所訂立協議

就此，Keeta同意分兩階段修改協議，而建議的承諾屬當中的第二階段。競委會認為，接納該承諾可釋除競委會的疑慮。 競委會於2025年11月公布與Keeta達成解決方案，Keeta同意分兩個階段修改與合作餐廳所訂立的協議，包括在第一階段自願修改協議條文，以及在第二階段向競委會作出承諾。

競爭事務委員會就擬接納Keeta建議的承諾展開諮詢。
競爭事務委員會就擬接納Keeta建議的承諾展開諮詢。

Keeta於今年4月初確認，第一階段的自願修訂經已生效。今日展開的諮詢與第二階段相關。

Keeta在建議的承諾中提出：

(i) 修改條文，即使餐廳與新晉平台及／或小型平台（即於香港市佔率不超過10%）合作，亦不會失去與Keeta獨家合作時所享有的商業獎勵（例如較低的佣金率）；

(ii) 修改條文，讓餐廳更容易由與Keeta獨家合作，轉為同時與其他網上外賣平台合作； 及

(iii) 刪除阻止餐廳在自家銷售渠道及其他網上外賣平台上，向消費者提供較低餐點價格的條文。

Keeta於今年4月初確認，第一階段的自願修訂經已生效。
Keeta於今年4月初確認，第一階段的自願修訂經已生效。

競委會：Keeta建議的承諾能適當地釋除疑慮

競委會表示，建議的承諾一經接納，將確保上述修訂具有法律約束力，並可由競委會根據《條例》確切執行；同時亦會設立匯報及監察機制，確保Keeta遵守承諾。競委會認為，建議的承諾能夠適當地釋除競委會的疑慮，因此擬接納該承諾。

除了Keeta建議的承諾內容，競委會亦同時發布了一份諮詢通知及一些常見問題，以就該事宜提供更多資料。所有文件已上載至競委會網站。競委會現邀請各界人士對建議的承諾（包括就競委會擬接受該承諾）提供意見，並於2026年5月12日下午6時或之前向競委會提交申述。競委會在考慮所有於截止日期前收到的申述後，會決定是否接受建議的承諾。所有申述均會上載至競委會網站，如提交的申述含有機密資料，有關人士須同時提供非機密版本。

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