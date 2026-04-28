冷鋒再臨｜天文台調低明日氣溫預測 周四跌至20℃ 低壓槽影響5.2起連落6日雨

與高空擾動相關的驟雨正影響廣東。此外，預料現時位於華中的低壓槽會在今晚發展為一道冷鋒，並在明日稍後橫過華南沿岸。

天文台在今早11時45分發出特別天氣提示，指受高空擾動影響，明日（29日）本港雨勢有時較大。預料一道冷鋒會在明日稍後橫過華南沿岸，本港氣溫會逐步下降至周四（30日）早上市區最低約20°C，新界再低兩三度。

天文台預測，本港下午及今晚天氣大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎24°C至28°C，吹和緩東至東南風，高地風勢清勁。

周四早上市區最低20°C

根據天文台九天天氣預報，高空擾動會在明日（29日）為廣東帶來大驟雨及狂風雷暴，氣溫介乎21°C至26°C。而現時位於華中的低壓槽會逐漸發展為一道冷鋒，並在明日稍後橫過華南沿岸。本港氣溫會逐步下降至周四（30日）早上市區最低約20°C，新界再低兩三度。

5.2起連落6日雨

而另一道低壓槽會在周末至下周初影響華南，該區天氣漸轉不穩定。周六（5月2日）起連落6日雨，氣溫平均介乎24°C至28°C，下周一（5月4日）氣溫介乎23°C至28°C。