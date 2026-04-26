長洲搶包山︱12名決賽選手出爐 去年包山王包山后過關 郭嘉明指競爭明顯增加

長洲太平清醮搶包山決賽將於5月24日佛誕舉行，康文署今午（26日）於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行「搶包山選拔賽」，選出12名參賽者參加決賽，角逐「包山王」、「包山后」及「代代平安獎」。選拔賽一共有87名健兒參加，其中24人突圍而出，並抽籤分為三輪進行複賽，爭奪最後12個決賽名額。

24人入圍複賽 爭奪12個決賽名額

十屆「包山王」、今年力爭衛冕的郭嘉明先拔頭籌，以46.03秒獲得複賽第一；去年男子組亞軍黃志傑亦以46.88秒成績完成，分毫之差獲得複賽第二；第三名為六屆「包山后」黃嘉欣，她以53.66秒完成；去年「包山后」龔子珊亦有參賽，以第五名出線。

郭嘉明：穩定才是致勝之道

現年44歲的郭嘉明表示，今日狀態保持在八至九成順利入圍，雖然早前曾擔心天雨影響，但比賽最終順利舉行，心情亦相當輕鬆。他坦言，今年入圍決賽的對手中不乏高大健壯者，競爭明顯增加，故會注重在「穩定落地，計到分先」，勝負則交由天意，「睇吓好唔好彩，條線會唔會遇到佢哋」，又笑言自己最大優勢是經驗，過往多次嘗試返回地面時，明白到速度並非唯一關鍵，穩定才是致勝之道。

「每年能參賽代表仍保持體能和健康」

談及多年參賽的心態，他稱並不執著於名次，「每年能夠參與比賽，代表自己仍保持到體能和健康，呢個已經係最重要」。他透露，自己習慣穿着「白飯魚」鞋應戰，因為腳掌較闊，專業攀石鞋未必合適，因此舒適度才是首要考慮，亦會用膠帶纏着鞋子，避免比賽期間鞋踭掉落。至於未來一個月的備戰安排，他表示，會着重維持心態與體能，不作特別加強訓練，保持穩定即可。

黃嘉欣攜兩歲兒子觀賽：令自己更有動力

六屆「包山后」黃嘉欣表示，今次分組中有不少速度快、實力強的運動員，壓力倍增，但仍以「平常心」應戰，享受比賽為主。雖然今次自己的徒弟未能晉級決賽，略感可惜，但每一次比賽和練習都是「儲經驗」，能幫助他成長。她亦稱，今年報名人數眾多，自己甚至要後補才成功入選，可見比賽愈來愈受歡迎，加上無論男女組別的選手質素均不斷提升，有攀石、攀樹運動員參加，競爭大增。

問及今年目標，她稱每年均希望順利完成比賽，亦期望有更多人參與，加上「搶包山」特色節日活動是具有意義，故健康、平安比成績更重要，「寓意我每年都有健康嘅身體參加比賽」。而她2歲的兒子今日也有到場支持，她笑言，去年仍坐在嬰兒車的兒子，今年已經能在場邊觀賽、奔跑，兒子的出現令自己更有動力。

龔子珊料與黃嘉欣正面交鋒：佩服生咗小朋友都咁勁

以55.25秒完成複賽、去年「包山后」龔子珊表示，今日成績預期之內，亦感到滿意，「今次複賽時間係1分10秒之內，往年成績都係呢個水平」。而今次決賽，她估計將與黃嘉欣正面交鋒，料比賽會緊張刺激，「每一年入決賽都會遇到佢，今年算是第一次在側邊位置對壘，可以好好、一齊享受比賽」。

她笑言，雖然比賽策略上希望避開最強對手，但抽籤結果仍令她與黃同場競爭，令比賽更具挑戰性，亦感到壓力，「Angel媽媽生咗小朋友都仲保持咁強勁，真係不得了。佢有嘅係經驗，我有嘅體力，希望可以快過佢多少少。」談及目標，她直言以「冠軍」為首要方向，並會在剩餘一個月時間加強訓練，提升上身的體能，又透露目前正處於休息期，亦視之為重新調整及建立新目標的契機。

記者：何姵妤

攝影：汪旭峰