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五一黃金周︱4.30公眾地方禁管有另類吸煙產品 議員憂影響旅客來港意欲 衞生署稱不擔心

社會
更新時間：10:26 2026-04-26 HKT
發佈時間：10:26 2026-04-26 HKT

政府將於4月30日起實施新法例，任何人在公眾地方管有電子煙、加熱煙等另類吸煙產品，即屬違法。衞生署署長林文健醫生強調，新法例對旅客及市民一視同仁，違者將不作警告直接執法，定額罰款為港幣3,000元。林文健相信，「旅客不會為了吸食另類煙草產品或者吸煙而來港旅遊」，所以措施不會影響旅客來港意欲，並有信心能進一步降低本港的吸煙率。

煙霧亦有二手煙效果損健康

林文健今早（26日）在電台節目表示，由周四起，所有市民及旅客均不得在公眾地方管有指明另類吸煙產品，包括電子煙彈、煙油、加熱煙及草本煙。如管有少量相關產品，會被定額罰款3000元；如管有多於一定數量，最高可罰款5萬元及監禁6個月。推行此政策的主要目的，是保障市民健康。他指這些另類吸煙產品含有尼古丁及其他有害物質，其產生的煙霧亦也有二手煙的效果，會對人體造成傷害。」他補充，政府早於2022年已立法禁止入口、製造和銷售另類吸煙產品，是次修例是將法例進一步完善。

跨部門合作加強口岸宣傳

對於有立法會議員擔心新法例會影響旅客來港，林文健表示並不擔心，並指出五一黃金周的旅客數字從預訂酒店等數字來看，預料仍很火熱。他強調：「相信旅客不會為了吸食另類煙草產品而來港旅遊。」不覺得這個新措施會有特別影響。

他指，為確保旅客知悉新規定，當局已採取跨部門合作，在機場及各陸路口岸等入境地點，透過大型廣告板、派發傳單等方式加強宣傳。當局亦與內地媒體合作，包括中央電視台，合作宣傳新法例，同時已將相關資訊發放給旅遊業界，讓他們提早將資訊通知旅客。

邵家輝：應反問「旅客會否因禁令而拒絕來港」

立法會批發及零售界議員邵家輝指，署長的說法應該再清楚一些，的確旅客不會為了吸食某些煙草產品來港旅遊，但應該問旅客「會否因為禁絕了某些吸煙產品而拒絕來港」，若其他地區吸引力與香港接近，禁止另類煙草產品會否成為關鍵影響因素。「正如旅客也不會為了食飯來香港，但如果香港沒有飯食，他們還會不會來港呢？」

他又指，應更深一步分析另類煙草產品的使用者，其消費模式如何。政府近年標榜要搞好香港夜經濟，而這類煙草產品用家，正正是消費力較強、最願意在晚上外出消遣的人，若香港完全禁止，他們最終只會流向鄰近地區。

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4.30起公眾地方管有另類煙也違法 違者不警告即罰$3000 控煙辦將便衣執法
 

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