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五一黃金周︱4.30公眾地方禁管有另類吸煙產品 衞生署不擔心影響來港意欲 稱旅客不會以吸煙為旅遊目的

社會
更新時間：10:26 2026-04-26 HKT
發佈時間：10:26 2026-04-26 HKT

政府將於4月30日起實施新法例，任何人在公眾地方管有電子煙、加熱煙等另類吸煙產品，即屬違法。衞生署署長林文健醫生強調，新法例對旅客及市民一視同仁，違者將不作警告直接執法，定額罰款為港幣3,000元。林文健相信，「旅客不會為了吸食另類煙草產品或者吸煙而來港旅遊」，所以措施不會影響旅客來港意欲，並有信心能進一步降低本港的吸煙率。

煙霧亦有二手煙效果損健康

林文健今早（26日）在電台節目表示，由周四起，所有市民及旅客均不得在公眾地方管有指明另類吸煙產品，包括電子煙彈、煙油、加熱煙及草本煙。如管有少量相關產品，會被定額罰款3000元；如管有多於一定數量，最高可罰款5萬元及監禁6個月。推行此政策的主要目的，是保障市民健康。他指這些另類吸煙產品含有尼古丁及其他有害物質，其產生的煙霧亦也有二手煙的效果，會對人體造成傷害。」他補充，政府早於2022年已立法禁止入口、製造和銷售另類吸煙產品，是次修例是將法例進一步完善。

跨部門合作加強口岸宣傳

對於有立法會議員擔心新法例會影響旅客來港，林文健表示並不擔心，並指出五一黃金周的旅客數字從預訂酒店等數字來看，預料仍很火熱。他強調：「相信旅客不會為了吸食另類煙草產品而來港旅遊。」不覺得這個新措施會有特別影響。

他指，為確保旅客知悉新規定，當局已採取跨部門合作，在機場及各陸路口岸等入境地點，透過大型廣告板、派發傳單等方式加強宣傳。當局亦與內地媒體合作，包括中央電視台，合作宣傳新法例，同時已將相關資訊發放給旅遊業界，讓他們提早將資訊通知旅客。

對年輕人構成「門戶效應」

針對市面上流傳另類煙危害較少的說法，林文健認為有誤導性，引述科學數據指出，另類煙與傳統煙草產品的危害性不遑多讓。以電子煙為例，研究顯示吸食者的慢性阻塞肺病病發率，比非吸食者高出五成，中風機率亦高出超過三成。

林文健解釋，加熱煙透過電子設備加熱，過程中煙霧會釋放塑膠類的化學物及多種獨有致癌物質，對健康構成嚴重威脅。另類吸煙產品亦會對年輕人構成「門戶效應」，根據其他地區的經驗顯示，青少年使用另類煙產品後，長大後轉為吸食傳統香煙的機會高出3至4倍。

林文健又稱，政府將繼續多管齊下、循序漸進地推動控煙工作。除了修訂法例，當局亦已擴大禁煙區、增加煙草稅，並積極推廣戒煙服務。本港吸煙率已降至8.5%的歷史新低，他期望在新措施帶動下，能進一步降低吸煙率，爭取成為全球吸煙率最低的地區之一。

針對傳統香煙，政府計劃於2027年推行統一包裝設計，並引入完稅標籤制度。對於有議員擔心統一包裝會令市民難以分辨已完稅香煙及私煙，林文健指統一的包裝設計非香港獨創，全球已有超過25個國家實施，且成效非常顯著，能提升用家戒煙意欲。

他解釋，屆時所有在香港出售的香煙零售包裝，無論顏色及文字等都要劃一，而健康忠告亦會推陳出新。除了採用統一設計外，亦必須貼上新的完稅標籤，因此不會出現混淆。

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