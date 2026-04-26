雙非兒腦癱案重啟聆訊 投訴人夫婦到場旁聽 稱心情複雜

雙非嬰兒腦癱案，醫委會今日第二日重啟聆訊。聆訊在醫委會秘書處舉行，涉事兒科醫生薛守智出席，投訴人黎先生及太太到場旁聽。

黎先生表示，按聆訊進度，料今日未必有結果，「結果都很難講，現在很難猜到，都是要等今天研訊，心情都是比較複雜一點。我們現在等結果，我們盡快，希望今天會有結果。」

內地夫婦黎志堅及彭紅英，2009年到浸會醫院產子，疑因醫生未篩查乙型鏈球菌，最終導致兒子黎遠建腦癱，四肢殘障。夫婦2010年向醫委會投訴兩名涉事醫生，其中一名涉事醫生薛守智的紀律研訊原訂2016年7月舉行，薛一方當時申請押後研訊獲批，最終聆訊至本月17日及昨日（28日）進行，拖延近15年。醫委會研訊小組去年決定，案件拖延時間過長，「對被告不公」，同意永久擱置研訊，引起社會譁然。政府介入後，醫委會主動覆核決定，其後重啟聆訊。

記者：蕭博禧

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