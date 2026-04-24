涉襲擊21個月大幼兒 男侍應留醫缺席聆訊

26歲男侍應涉嫌虐待21個月大的幼兒，被控虐兒及管有攻擊性武器等2罪，今於西九龍裁判法院首次提堂。被告仍然留院故缺席聆訊，裁判官應申請押後案件至下周三（4月29日）或被告出院後再訊，期間被告由警方看管。

被告W.L.Y.，報稱侍應，被控一項對所看管兒童故意襲擊罪及一項管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2026年4月22日，在荃灣永順街38號海灣花園某單位，身為超過16歲而對一名21個月大的兒童，即X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊該X，其方式相當可能導致該X受到不必要的苦楚或健康損害；以及被告同日同地管有攻擊性武器，即一把生果刀，意圖將其作非法用途使用。

案件編號：WKCC1908/2026

法庭記者：雷璟怡