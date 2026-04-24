母接兒子遭禁錮KK園消息交逾50萬元贖金 上門收款友人認串謀詐騙罪還押下月判刑

青年前年向母親表示外出工作後離港，不久便致電向母親聲稱遭禁錮在泰國「KK園區」，要求母親與自己的友人聯絡並交出金錢，母親遂向友人交出約50萬港元，隨後青年安全回港，經警方調查後拘捕友人，友人在警誡下表示為5千元報酬前去收取款項。友人今早在區域法院承認串謀詐騙罪，辯方求情指被告不認識園區的詐騙集團。暫委法官余俊翔關注青年被禁錮之事是否屬實，控方回應有青年出入境紀錄，亦採納母親的說法，並將案件押後至5月4日判刑，期間被告還押候懲。

無業被告承認一項串謀詐騙罪

23歲被告梁子軒，報稱無業，被控串謀詐騙罪。控罪指，被告於2024年6月24日至7月1日期間（包括首尾兩日）在香港，與其他身分不詳的人一同串謀詐騙陳麗香，即不誠實地虛假地表示被告及/或其他身分不詳的人會交付港幣共33萬元及2.5萬泰達幣（一種加密貨幣），以使賴偉樂獲釋返回香港，從而誘使陳麗香交出上述款項。

事主兒子原亦被控後獲律政司撤控

余官關注，事主的兒子賴偉樂是否曾確實被禁錮於泰國，此說法是否僅屬事主的認知。控方回應，事主的兒子原本亦是本案的被告，經調查確認賴有泰國的出入境紀錄，控方亦會採納事主的說法，故賴其後獲撤控。余官表示，因欠缺事主兒子的供詞，故毋須裁斷事主的兒子是否確實被禁錮園區。

求情稱不知事主兒子有否到泰國

辯方求情指，被告曾任職地盤工和倉務員，被告不清楚最初與事主接頭的「Ken」和賴有否去泰國，亦不認識泰國園區的人，對於事主被騙約50萬元未必知情，而且本案缺乏公共性質，非典型的「猜猜我是誰」電話騙案，屬單一且難複製事件，望法庭考慮被告認罪而輕判。

被告自稱Ken上門收款並稱前赴泰國贖人

案情指，女事主陳麗香是賴偉樂的母親，前年6月21日傍晚，賴向事主表示會外出工作，惟沒有提及任何詳情，事主翌日（22日）收到兒子報平安的文字訊息。同月23日晚上，賴向事主發訊表示自己被禁錮，但暫時安全的。事主在24日晚上收到賴的訊息，要求她致電賴的朋友「Ken」，以協助救賴離開所在園區。事主致電「Ken」後，「Ken」聲稱已獲賴告知其處境，並會前往事主的住所討論有關情況。同日晚上，被告自稱「Ken」並到訪事主的住所，期間被告使用擴音模式透過WhatsApp致電賴。在通話期間，賴聲稱被人「賣豬仔」到泰國或緬甸某園區，並懷疑該園區與「KK園」相似，賴又指簽了一份「賣身契」。

事主交款後未見兒歸報警後再接「Ken」加碼索款通知

同月25日，事主接到「Ken」來電表示園區要150萬泰銖（港幣約33萬元）才會釋放賴。事主在26日將現金港幣33萬元交給被告，被告承諾翌日前赴泰國接賴回港。「Ken」在28日致電事主表示已到達賴被禁錮的地方，但要多港幣20萬元才能釋放賴，「Ken」聲稱可協助支付港幣5萬元。事主在同月30日將合共2.5萬泰達幣存入「Ken」提供的加密貨幣錢包。惟事主支付上述所有款項後，仍收不到任何關於賴下落或是否獲釋的消息，遂報警處理。「Ken」同年7月8日曾向事主表示需匯錢才能釋放賴，惟事主拒絕「Ken」的要求。

園區負責人直接向事主索得加密幣17.5萬後兒子返港

事主在7月3日至10日期間直接透過賴與園區負責人聯絡，並在賴及園區負責人的指示下交出價值港幣17.5萬元的加密貨幣後，賴便告知事主，負責人已發還護照。事主在7月10日晚收到賴的訊息，表示翌日便會返回香港，賴終在不久後回到香港。賴的出入境紀錄證實，賴在6月21日經港澳碼頭離開香港，直至7月12日才回港，向澳門警方調查後證實，賴於6月22日經澳門國際機場離開澳門前往泰國。

被告離港1天即回港並未前赴泰國

而被告的出入境紀錄顯示，被告於6月28日經港珠澳大橋離開香港，並於翌日返回香港。案發所有期間，被告沒有離境前往泰國的紀錄，而被告的出入境時間也與任何泰國行程不符。

被告被捕後稱為5千元報酬上門代友收款

警方調查被告手機信息後，發現被告於7月12日曾與「Ken」通話，被告告知對方自己因賴的事件被捕。被告在警誡下表示，事發前認識了「阿傑（即Ken）」及賴，阿傑在6月24日致電被告，表示賴在泰國被禁錮，要求被告到賴的住所，並表示會給予報酬。阿傑指示被告戴耳機，並透過耳機指示被告與賴的家人對話。阿傑叫被告向賴的家人自稱「Ken」。被告在翌日按照阿傑的指示向事主收取港幣33萬元，報酬為港幣5千元。

案件編號：DCCC592/2025

法庭記者：黃巧兒