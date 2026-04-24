宏福苑安置｜公益金第二輪「及時雨安居資助金」下月發放 每戶逾5.7萬

香港公益金今日( 24日 )宣布，在社會各界支持下，「公益金及時雨大埔火災援助基金」共籌得善款逾港幣1億元，基金已於4月1日起停止接受公眾捐款。隨著政府推出宏福苑長遠居住安排方案，住戶可按自身實際情況及需要作出選擇，並將由今年第四季起陸續落實新居安排。公益金現宣布推出第二輪援助方案，協助住戶順利過渡至新居所。

第二輪「及時雨安居資助金」詳情如下：

發放日期： 2026年5月4日至29日期間

發放途徑： 透過公益金「及時雨」8間批核中心

資助金額： 每個宏福苑住戶可獲57,000元

資助用途： 協助受助家庭為新居添置傢俬、家庭用品及其他基本生活所需，紓緩因重置居所帶來的經濟負擔

今輪援助方案總撥款額超過1.13億元。連同首輪於去年12月發放的逾4,700萬元緊急援助金及恩恤金，公益金兩輪援助合共向宏福苑住戶提供超過1.6億元的經濟支援。