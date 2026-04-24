涉於紅山半島單位內襲擊妻子 男子否認襲擊罪 妻供稱遭辱罵「屋邨妹」及拳打頭部

52歲男子涉嫌於去年4月在紅山半島某單位襲擊其妻，被控一項普通襲擊罪。案件今於東區裁判法院開審。女事主供稱當日要求被告照顧子女，但被告情緒激動及辱罵她「low educated」、「屋邨妹」和「潑婦罵街」，把她推倒床上及拳打她頭部數次，被告其後走出房間及追着子女，令兒子躲進傭人的房間，而被告母親也一度跪下求被告停止；女事主稱正辦理離婚，又指被告並非首次動粗。審訊下午續。

事主指交託被告照顧子女惹怒對方

被告董凱鐿，控罪書上無報稱職業；被告今由資深大律師林穎茜代表。控罪指，被告涉於2025年4月19日，在香港島赤柱白筆山道18號紅山半島4期7座某室內襲擊中國籍女子鄧春美。

事主鄧春美供稱，她於2012年與被告結婚，兩人育有一對子女，而她另與前男友亦有一名大女兒。被告於2025年2月被富邦銀行解僱，自此情緒比較暴燥，「全家人都唔係好想同佢太多接觸」。

鄧憶述案發當日約中午12時，她和被告在主人房，兩人準備更衣出門，她向被告表示打算待會飯後去染髮，並問被告「你可唔可以幫我照顧啲小朋友兩個鐘」，惟當時被告神情及語氣流露不滿，被告問「咁我帶啲小朋友去邊」，她則表示可以詢問孩子們。

鄧稱她當時又向被告表示，他最近沒有時間陪伴孩子，孩子也很想他多花點時間陪伴，但被告開始情緒激動，並大聲叫子女入房及大聲問子女「What did I do to you?」，子女沒有回應，她便問小女兒是否想被告陪伴多些，女兒點頭。

遭被告指罵「屋邨妹、潑婦罵街」再被拳擊頭部

鄧指被告其後便開始「情緒爆發」，大聲和兇惡地指罵她，「講啲好侮辱性嘅說話」，「佢話我low educated，佢話我屋邨妹，佢話我潑婦罵街」，被告更問兩名子女知不知道大女兒並非他們的親生姐姐。當時子女很害怕及沒有回應，鄧則安撫子女，稱她們和大女兒均由她所生。

鄧稱被告情緒「再激動啲」，他走上前及雙手推她的肩膀，令她跌倒在床，被告其後跪在床上用拳頭打向她的頭部，她舉起雙手擋住臉，並感覺到被告打了她頭頂位置約4下，約數秒後，被告又再次動手打了她4下；鄧稱她及後滾了下床和避開被告，同時大叫「有人打人」，當時一對子女走出房間，而被告也走出房間，她想保護子女便也走出房間，及叫被告不要打人。

被告母親一度下跪要求被告停止追逐兒子

鄧稱子女走出房間後發出尖叫，而被告一度追着兒子，所以她和被告的母親便也追上去，最終兒子跑入工人房躲藏，工人則鎖上門，而被告母親則一度跪在廚房及向被告表示「媽媽跪係度啦，求你啦」。被告其後才返回客廳。

鄧其後曾致電友人及告知遭被告襲擊一事，她亦向被告母親表示想報警，但被告母親勸阻，所以她當時沒有報警，並被告母親及孩子們外出吃飯，當時她仍感到頭部隱隱作痛。

鄧當晚回家後收拾行李，與孩子們和被告母親離開。翌日，鄧諮詢律師法律意見後報警，後來亦向警方提供家中閉路電視片段。鄧現時正在與被告辦理離婚手續。

此外，鄧確認她在2014年亦曾與被告辦理離婚，但因為被告後來哄回她，故撤銷離婚手續。鄧又稱「被告一直以來……佢打我唔係第一次㗎啦」、「今次佢係小朋友面前打我，我接受唔到」，所以決定離婚，事後她也沒有再和被告聯絡。

案件編號：ESCC1217/2025

法庭記者：王仁昌