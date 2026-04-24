天文台：持續有雷雨發展 未來兩三小時本港部分地區料雨勢較大

天文台於周五凌晨1時25分發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。此外，天文台預料強陣風吹襲香港，呼籲身處室外的市民，儘快到安全地方躲避。

至清晨6時20分，天文台再發特別天氣提示，指香港以南及珠江口一帶持續有雷雨發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。

今早多區氣溫較昨日低5至6度

天文台表示，高空擾動正為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。此外，東北季候風正影響廣東。本港方面，今早多處地區氣溫較昨日低5至6度。凌晨時份的雷雨為港島、大嶼山、離島部分地區帶來10至20毫米雨量。

本港地區今日多雲，間中有驟雨。雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴，天氣顯著較涼，日間氣溫徘徊在19至20度左右。吹和緩北至東北風。

展望明日早上仍然稍涼，驟雨減少。隨後一兩日部分時間有陽光。下週中期天氣不穩定。