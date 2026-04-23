Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港最新失業率微跌至3.7% 就業不足率跌至1.6% 逾13.6萬人失業

社會
更新時間：16:48 2026-04-23 HKT
發佈時間：16:48 2026-04-23 HKT

根據政府統計處今日（23日）發表的最新勞動人口統計數字，即2026年1月至3月的臨時數字，經季節性調整的失業率由2025年12月至2026年2月的3.8%下跌至2026年1月至2月的3.7%。就業不足率亦由2025年12月至2026年2月的1.7%下跌至2026年1月至3月的1.6%。

住宿服務業失業率有較明顯跌幅

與2025年12月至2026年2月比較，在2026年1月至3月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中住宿服務業有較明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業。

總就業人數由2025年12月至2026年2月的3,663,000人，下跌至2026年1月至3月的3,655,700人，減少約7,300人。同期的總勞動人口亦由3,797,700人下跌至3,792,400人，減少約5,300人。

失業人數（不經季節性調整）由2025年12月至2026年2月的134,700人上升至2026年1月至3月的136,600人，增加約1,900人。同期的就業不足人數則由63,400人下跌至60,100人，減少約3,300人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，香港經濟持續增長應會為整體勞動市場提供支持。資料圖片
勞工及福利局局長孫玉菡表示，香港經濟持續增長應會為整體勞動市場提供支持。資料圖片

孫玉菡：香港經濟持續增長應會為整體勞動市場提供支持

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，今年1月至3月經季節性調整的失業率較上一個3個月期間，進一步微跌0.1個百分點至3.7%。與此同時，就業不足率亦微跌0.1個百分點至1.6%。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌。

他亦稱，香港經濟持續增長應會為整體勞動市場提供支持。政府會繼續密切觀察地緣政治局勢的發展，並評估對勞工市場的潛在影響。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
03:47
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
影視圈
6小時前
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
7小時前
元朗街頭奇景！長者烈日下排長龍輪飯盒之謎 網民激辯：真係窮？定係貪？｜Juicy叮
元朗街頭奇景！長者烈日下排長龍輪飯盒之謎 網民激辯：真係窮？定係貪？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
2026-04-22 16:16 HKT
施明喪禮丨李家鼎悲痛欲絕需人攙扶 李泳漢捧母親遺照李泳豪伴隨在側神情肅穆
05:17
施明喪禮丨李家鼎悲痛欲絕需人攙扶 李泳漢捧母親遺照李泳豪伴隨在側神情肅穆
影視圈
6小時前
上海地鐵｜穿漢服搭車被拒 女子吐槽：「我們是中國人又不是日本人」引熱議｜有片
00:31
上海地鐵｜穿漢服搭車被拒 女子吐槽：「我們是中國人又不是日本人」引熱議｜有片
即時中國
10小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
23小時前
宏福苑聽證會︱殉職消防何偉豪裝備散落火場走廊 呼吸氣瓶無氣 區長形容損壞情況罕見
02:16
宏福苑聽證會︱殉職消防何偉豪裝備散落火場走廊 呼吸氣瓶無氣 區長形容損壞情況罕見
社會
6小時前
施明喪禮丨李泳漢強調做自己要做的事 罕談遺產分配獨力承擔喪禮費用 兄弟破冰睇李泳豪態度
14:09
施明喪禮丨李泳漢強調做自己要做的事 罕談遺產分配獨力承擔喪禮費用 兄弟破冰睇李泳豪態度
影視圈
2小時前