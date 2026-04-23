麻疹｜衞生署4.24起為機場員工免費打疫苗 爆疫公司3成員工不知是否具免疫力

本港近日出現一個涉及3名機場後勤員工的麻疹個案群組，衞生署衞生防護中心今日（23日）表示，已實施全面的傳染病控制措施，包括為密切接觸者進行醫學監測及安排未具備麻疹免疫力的接觸者補種疫苗。鑑於機場員工頻繁接觸大量旅客，加上機場社區有較高比例的非本地出生員工，他們可能不曾接種麻疹疫苗，中心為審慎起見，宣布由明日（24日）起於機場設立疫苗接種站，為機場員工免費提供麻疹疫苗接種服務，以加強機場社區的群體免疫力，保障公共衞生，防止病毒傳播。

3患者同為負責飛機維修及保養工作的後勤員工

中心早前公布的一個麻疹個案群組，涉及3名負責飛機維修及保養工作的後勤員工，在同一間公司工作。截至今日下午1時，中心沒有錄得新增麻疹個案。



中心總監徐樂堅說，中心的流行病學調查顯示傳染源頭為4月6日公布的確診個案。該名病人於潛伏期內曾到印尼旅遊，相信在當地感染麻疹病毒。他於4月3日在機場上班期間正處於傳染期（即出疹前4日至出疹後4日）。另外兩宗個案當日與病人在同一班次當值，較大機會是在工作期間感染麻疹病毒，屬於由輸入個案引發的工作場所群組傳播。是次爆發的3名患者均不清楚自己是否曾接種麻疹疫苗。

該麻疹個案群組所屬的工作場所共有約2 500名員工，其中約900人為非本地出生人士。流行病學調查收集的數據顯示約3成員工不清楚對麻疹是否具備免疫力。截至今日下午1時，中心已為該公司超過370名員工補種麻疹疫苗。目前未發現密切接觸者之間出現第二代傳播。



