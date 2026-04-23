男教師涉誘15歲男學生上門互相手淫 官指男生證供前後矛盾有疑點 裁定教師3罪罪脫

三旬中學男教師前年三度邀請15歲男學生到其大埔住所，期間涉嫌撫摸男學生及互相手淫，男學生母親揭發事件後報警處理。男教師否認3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪受審，區域法院暫委法官黃士翔今裁決時指，案件主要依賴事主證供，事主與被告關係非常複雜，但事主在錄影會面及庭上證供有所出入，即使事主說法可能屬實，但控方也未能在毫無合理疑點下證明被告犯罪，遂裁定被告3罪罪脫。

男生證供前後矛盾有疑點

黃官裁決時指，本案主要依賴男學生的證供，男學生指身為中學老師的被告單獨邀請他上門過夜兩次，但黃官謂不明白為何學生要在老師家中過夜，而男學生當時住在兒童之家宿舍，看不到一名合資格的老師為何要邀請學生到其家中過夜。而且男學生的證供很多前後矛盾或對錯爭拗，故認為控方舉證未達致毫無合理疑點，裁定被告3罪不成立。

男被告L.Y.T.報稱為中學男教師，任教資訊科技及創客學會，他否認3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪受審。控方開案陳詞指，15歲男學生案發時居於馬鞍山兒童之家，假日時可以回家，但院舍未有確認其行蹤。前年9月某日，被告邀約男學生到其住所，期間為男學生戴上眼罩、撫摸下體、拍打臀部，繼而手淫，惟男學生沒有勃起。

控方案情指男生不懂拒絕下與被告互相手淫

被告翌月兩度邀約男學生上門，兩人均互相手淫直至射精，男學生事後感到被侵犯及徬徨無助，返家時情緒崩潰大哭，母親追問下揭發事件，其後報警處理。被告翌月被捕。男學生在錄影會面中交代，兩人一直以Instagram即焚相片聯絡，形容兩人關係「有糾紛」，並坦言關係「過咗界，唔係普通師生同朋友」。

男學生憶述案發前他曾拒絕到被告家留宿，但被告游說「一次半次」，男學生最終答應。男學生案發時感到不適，甚至在被告幫他手淫時最初也無法勃起，令他感到慌張及不知所措。他坦言被告學業上「幫咗我好多嘢」，心存感激，故即使他不喜歡手淫，也「唔知點去拒絕，唔知拒絕有冇後果」。

案件編號：DCCC559/2025

法庭記者：劉曉曦