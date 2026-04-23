8.31灣仔暴動｜法律系女生暴動罪發還重審 控方指環境證供足以推論有參與暴動 6.9裁決

2019年8月31日港島區發生暴動，一名法律系女學生被指參與暴動，2021年受審後被裁定暴動罪脫，獲批訟費。律政司上訴得直撤銷無罪裁決，案件發還重審，女生申請終極上訴許可被拒，案件今於區院開審。控方重申種種環境證供的疊加效應，足以作出合理推論，即被告身處暴動現場，以鼓勵及壯大聲勢的方式參與暴動。辯方則指該些證據無法在毫無合理疑點下帶出推論。法官李俊文押後案件於6月9日裁決，期間被告獲准以原有條件保釋。

案發時21歲、為法律系學生的被告湯嘉欣，被控暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪，2021年8月獲原審法官李俊文裁定兩罪均不成立。律政司就兩罪上訴，管武罪的上訴被駁回，而暴動罪上訴得直，案件發還原審法官處理。被告之後申請終極上訴許可被拒絕。

控：合理推論被告有參與暴動

暴動罪指，被告於2019年8月31日，在菲林明道與天樂里之間的軒尼詩道參與暴動。被告今於庭上否認控罪。

控辯雙方均已呈交書面結案陳詞，控方庭上表示雖無直接證據指出被告作出受禁行為，但其衣著裝備、她逗留至警方驅散，以及她被捕的地點等環境證供，在疊加效應下皆指向合理推論，即被告當日身在暴動現場，並且透過鼓勵及促進的方式參與暴動。辯方則指，被告可以是碰巧路過的路人，她身上的物品並不代表她參與控罪所指的暴動，控方的證供不能在毫無合理疑點下得出推論。

案件編號：DCCC512/2020

法庭記者：雷璟怡