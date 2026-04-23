Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冷鋒襲港︱天文台：稍後氣溫逐步下降、有狂風雷暴 明日雨勢有時頗大 最低氣溫19°C

社會
更新時間：11:50 2026-04-23 HKT
發佈時間：11:50 2026-04-23 HKT

天文台今早（23日）發出特別天氣提示，指一道冷鋒會在未來數小時橫過廣東沿岸，該區驟雨會逐漸增多及有幾陣狂風雷暴，稍後氣溫逐步下降。受高空擾動及東北季候風影響，明日本港雨勢有時頗大，天氣顯著較涼，最低氣溫約19度。市民請留意天氣變化。

料冷鋒今午橫過沿岸 有幾陣狂風雷暴

天文台表示，受冷鋒隨後的東北季候風影響，明日（24日）廣東沿岸顯著較涼。同時，高空擾動會在為該區帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著高空擾動遠離，周末期間廣東沿岸天色稍為好轉。預料一道低壓槽會在下周初至中期於華南逐漸發展，該區天氣再度轉為不穩定。

低壓槽發展 4.27起一連六日有雨

根據九天天氣預測，天文台再下調明日市區最低氣溫至19度，多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。天氣顯著較涼。不過，周末天氣好轉，周日（26日）市區氣溫回升至最高28度，部分時間有陽光。而下周低壓槽於華南逐漸發展，周一（27日）起一連六日會有雨，周三（29日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。吹和緩南風，漸轉吹偏北風，驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴，氣溫逐步下降至午夜約23度。

展望明日雨勢較大，市區氣溫下降至約20度，新界再低一兩度。星期六早上天氣仍然稍涼，驟雨減少。星期日部分時間有陽光。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
20小時前
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
樓市動向
7小時前
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
03:05
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
影視圈
16小時前
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
影視圈
1小時前
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
影視圈
16小時前
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
影視圈
23小時前
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
03:05
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
影視圈
15小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
19小時前
施明喪禮｜李家鼎哀傷送別前妻無法言語 兩子先後抵達獨欠李泳豪太太
施明喪禮｜李家鼎哀傷送別前妻無法言語 兩子先後抵達獨欠李泳豪太太
影視圈
3小時前
居屋 綠置居 白居二2025｜4月底同步接受申請 一文睇清申請日期、地點及新措施
社會
19小時前