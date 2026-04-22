涉駕的士載客期間自瀆 休班輔警否認在公眾地方的猥褻行為罪 女乘客供稱見被告「一手揸軚一手自瀆」

正職為的士司機的57歲休班男輔警去年9月在跑馬地接載女乘客期間，涉嫌於的士內自瀆。涉案男輔警否認在公眾地方的猥褻行為罪，今在東區裁判法院受審。女乘客供稱，她當日在的士內先後兩度看到被告自瀆，她最初懷疑看錯，「無可能咁ridiculous（荒謬），光天化日係度自瀆」，便再傾前觀察，發現被告「一隻手揸住軚盤，一隻手揸住陽具」，並看到被告手部「上下搖動」。裁判官裁定表證成立，案件下午續審。

事主見被告一手揸軚「一手揸陽具」自瀆

57歲被告吳咏文，報稱的士司機，被控在公眾地方的猥褻行為罪。控罪指被告於2025年9月1日在香港跑馬地馬場外，無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情況下猥褻暴露他的部分身體，即其陰莖。

控辯雙方不爭議的承認事實指，女事主X案發前與被告互不相識，X案發當日在中環路邊截的士，及後登上由被告駕駛的的士。至近早上10時，X致電999報案，的士於跑馬地奕蔭街停駛。警員以在公眾地方的猥褻行為罪名拘捕被告，他在警誡下稱「我揸緊車，乜都無做過」。

X供稱，她當日登上的士及前往養和醫院，她曾感到翳焗及詢問被告有否開空調，被告則表示有開空調，只是有打開車窗「想要啲鮮風」，她則稱「鮮風就無啦，熱風就有」，其後被告調整了空調，她便低下頭使用手機。

X續稱，她後來感到有點暈車，於是沒有繼續用手機及望向前方，此時疑似看到被告作出自瀆行為，「第一眼以為睇錯……光天化日之下，實在太離譜」。其後被告一度停下，但駛至時代廣場時，被告再次自瀆，她當時身體傾前，看到被告「一隻手揸住軚盤，一隻手揸住陽具」。

報警後被告「目露凶光」指事主看錯

X稱當時她曾考慮過用手機拍下，但擔心正在駕車的被告會失控，所以她直接報警，指被告在車上作出猥褻行為。的士駛至奕蔭街停下，其後有兩名警員上前處理。當警員把被告帶上警車時，被告「非常兇猛」及目露凶光，指X「你睇錯喇」，而警員則着被告「你唔好講野」。

X指當時警員曾表示「其實佢（被告）拎唔到（陽具）出嚟㗎喎」，因為被告身穿沙灘褲。X則回應「沙灘褲咪仲容易拎出嚟，牛仔褲反而仲有條拉鍊棘住」。警員亦有問她會否看錯、或許是大姆指，X稱「我咁大個人，我無可能手指公同陽具都分唔到囉」。

X無法肯定當時被告自瀆的具體時長，但稱「幾下囉」、「chok幾下」，她重申當時想過會否看錯，「無可能咁ridiculous（荒謬），光天化日係度自瀆」，但她的確看到被告手持陽具「上下搖動」。

同意一度以為看錯但再次觀察看清被告露出陽具

辯方盤問時，指X在第一次事件中並沒有看到被告的陽具。X同意她第1次懷疑看錯，所以第2次才前傾觀察及清楚看到被告露出陽具，並強調她在第一次事件已看到被告手部作出自瀆的動作。

辯方續提到，X因為的士較「chok」及感到暈車才望向前方，她是否認為的士顛簸與被告自瀆有關。X稱「佢一手揸軚，一手自瀆，架車緊係chok啦，揸車唔係應該兩隻手咩」。

辯方問到，當X打電話報警後，被告是否便停止自瀆動作。X同意，「除非佢膽大包天嘅啫，我都打999，唔通佢仲係度自瀆呀」。辯方又問，當時X報警，是否因為覺得被告太過份，一定要把他繩之於法。X則稱「咁佢做啲咁嘅猥褻行為，唔報警，唔通仲要嘉許佢呀？」

不同意被告當時在抓癢

辯方指，當日被告其實並未露出陽具，也沒有作出X指稱的自瀆行為。X不同意。辯方續指，被告只是在抓癢。X亦不同意，指「𢯎痕無理由向上向下」。

控方今早舉證完畢後，裁判官高偉雄裁定案件表證成立，料被告下午將出庭自辯。

案件編號：ESCC3269/2025

法庭記者：王仁昌