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宏福苑聽證會︱時任勞工處安全主任：宏福苑「投訴個案較多」 故巡查比常規更緊密︱持續更新

社會
更新時間：10:17 2026-04-21 HKT
發佈時間：09:50 2026-04-21 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（21日）舉行第16場聽證會，亦是第三輪聽證會的第2場。委員會將傳召時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青、勞工處高級分區職業安全主任 （1）（行動科）（新界東及觀塘區）李萬邦、以及勞工處總職業安全主任（行動）袁子諾作供。

【10:20】林秀青表示，一般地盤工程因門口有閘需事先通知方能進入；但宏福苑不一樣，進入時無需事先通知，故不會引起工友或承建商注意，處方人員會先查看會否有違例事項，巡查投訴位置、相關地方會否都有投訴。如有需要，才會找承建商一起巡查，期間人員穿便衣巡查。

【10:10】代表獨立委員會的大律師李澍桓指，時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青已加入勞工處27年，2025年12月調任法律事務科。

李澍桓問及林秀青有關勞工處的巡查機制，林指勞工處會根據情況進行不同類型的巡查。首先是初次巡查（Initial Inspection），在維修工程開始後、接獲通知後進行的首次巡查，至於一般巡查（Normal Inspection），會視乎地盤大小及性質，對大型維修或裝修工程，機制規定每一至兩個月進行一次，目的為確保僱員安全及執行安全法例。

至於，特別執法行動（Special Enforcement Operation），屬較大型、針對特定高風險項目的巡查，林提到2025年2月曾在本港進行一次特別執法行動，重點針對外牆裝修地盤中的高空工作、吊棚工程、電力工程及吊運工程等高危環節，此類行動一般不定期進行，每次為期兩至三星期，主題因應當時情況而定，例如裝修維修工程或大型建築地盤。

林指，勞工處對宏福苑共進行了16次巡查，另加一次加強突擊檢查，合共17次巡查。李問宏福苑17次巡查，是否與投訴有關？林指， 並非完全與投訴有關，根據機制，每一至兩個月巡查一次，因應接獲投訴較多，加密至每一個月都有巡查。

記者：黃子龍、曾偉龍

聆訊繼續在展城館舉行。
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