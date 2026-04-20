涉與港男假結婚並訛稱男方為腹中嬰親父 內地女擬否認串謀詐騙等罪6.9開審

中年內地女涉嫌在2018年串謀他人假結婚，向入境處訛稱來港目的為探望配偶，更謊稱配偶是待產嬰兒的親生父親，從而不誠實地取得仁安醫院產後分娩服務，被控串謀詐騙等兩罪。案件今早在沙田裁判法院再訊，辯方透露擬否認控罪，署理主任裁判官鄭紀航將案件排期在5月27日審前覆核，料在6月9日展開兩日審訊，期間被告續准保釋候訊。

42歲被告周芙蓉，被控串謀詐騙及串謀以欺騙手段取得服務兩罪。

控罪指，被告於2018年的某一天至2018年4月20日期間，在香港或其他地方，與李賢峰及一名叫Alan的人士串謀詐騙香港特別行政區政府入境事務處處長及其人員，即藉着她與李賢峰締結婚姻，並不誠實及虛假地向處長及其人員表示，她來港的目的是為了探望其配偶李賢峰，與其團聚，從而誘使處長及其人員作出違反公共職責的行為，即在原本不會批准的情況下批准她進入香港；另於同時段及同地，與李賢峰及一名叫Alan的人士串謀以欺騙手段，即虛假地聲稱李賢峰是她的待產嬰兒的親生父親，從而不誠實地取得仁安醫院的產後分娩服務。

案件編號：STCC900049/2025

法庭記者：黃巧兒