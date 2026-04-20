宏福苑執拾︱卓永興：全日264人上樓 平均進出時間1小時44分鐘 收11宗求警協助

大埔宏福苑七幢受火樓宇居民今日（4月20日）起至5月4日分批返回單位執拾。政務司副司長卓永興今早到場視察上樓安排的準備情況。卓永興傍晚聯同大埔警區指揮官江永祥、大埔民政事務專員鍾慧婷和社會福利署大埔及北區福利專員馮曼瑜在大埔廣福社區會堂會見傳媒，總結首日上樓安排的情況。

卓永興表示，今日開放宏新閣10個樓層供居民執拾，秩序良好，整體運作大致暢順，上下午兩節上樓均在指定時間內完成。經「一戶一社工」登記在今日上樓的人數為78戶、267人，而到場的有77戶、264人。所有居民上樓時間平均為1小時44分鐘，最短的只有14分鐘，而最長的有3小時25分鐘，兩成人逗留不足一小時。

上落樓次數方面，14戶27人上樓多於一次，有兩戶上下樓4次。警方錄得11宗求警協助個案。

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