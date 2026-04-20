宏福苑聽證會︱時任法團委員：黃碧嬌帶「義工隊」出席業主大會 取走業主選票 報警後稱「一場誤會」︱持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）舉行第15場聽證會，亦是第三輪聽證會的第1場。委員會將傳召宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會委員江祥發作供。

4月20日聆訊重點：

時任法團委員稱，曾見到區議員黃碧嬌帶同「義工隊」出席業主大會，取走業主的選票，報警後又稱是「一場誤會」。該次大會最終選擇了「宏業」作為大維修承建商

管委會核實授權票手法被指馬虎，「畫個叉叉都當簽咗名」

宏福苑聽證會︱消防水缸改裝成臨時食水缸 管委會成員無專業知識全靠顧問意見

【11:15】杜又問到，為何合約原本是宏業提供臨時纖維食水缸的方案，最後會變成改裝消防水缸作為臨時食水缸，導致需要進行更花錢的工程。江表示，宏業當時稱擔心如果在天台額外加裝容量對等大的臨時食水缸，會有負荷問題。他指，新管委會曾與顧問鴻毅探討問題，但忘了對方如何回覆，只判斷當時鴻毅應該是同意宏業說法，不然不會繼續改裝消防水缸。

杜引述2024年11月13日的會議記錄，指管委會曾討論可否減少部分工程項目以回應居民節省開支的訴求。江解釋，宏業曾提過工程是「lump sum」金額，不管是否改裝消防水缸，「做多做少都是同一個數」，而任何「非必要工程」的刪減必須雙方同意，不能單方面決定。江又強調，管委會成員全是街坊，缺乏專業知識，因此完全依靠顧問意見。

杜查問，2025年6月11日，鴻毅於群組內上傳消防水缸的勘測報告及相片。宏業隨即問新管委是否按顧問建議進行追加工程。江憶述，該報告問題主要出於配件老化、生鏽或輕微滲水，但未有正式討論過是否屬嚴重漏水。江又指，在舊或新管委會會議中，「冇真係探討過第一係咪真係個消防水缸漏水」。

杜指出，會議記錄顯示管委會曾討論將消防水缸維修後轉為臨時食水缸，當時未有成員提出需關注停用消防系統的風險。江承認：「當時冇，我哋都係諗住交畀顧問去處理」，因為委員每日要返工，無法仔細監察。江又透露，管委會知道維修水缸時需要暫停相關系統，但「唔知道」要停用整個消防系統。

江又指，物業管理公司建議每層擺放一個滅火筒，管委會當時認為這是足夠及妥當的做法。

宏福苑聽證會︱搭棚初期曾見工人如同「蜘蛛俠」 施工無用安全帶

【11:00】杜隨後問江是否知道每日都有安全主任在場，江稱「我唔知係唔係每日都係度。」 江指出，搭棚初期曾見工人「好似蜘蛛俠」咁，未有使用安全帶，曾向安全主任反映，要求加強提醒。

江憶述，在舊管委會時期，曾了解希望整個工程能在兩年內完成，因此傾向於八座一併搭棚施工，以縮短工期。杜問上屆管委會是否「想盡快完成工程」是導致八座同步施工的主要原因，而「宏業」亦持相同意向？江同意。

然而，新管委會上場後，想法有所轉變。江曾在工程會議上提出，可否分階段進行，例如完成一期並拆除棚架後，才開展下一期，但被「宏業」一口拒絕，並解釋了多項理由，包括已與舊管委會協商好施工方案、若拉長工期，涉及保險期限延長及額外成本、能導致師傅流失或物料價格變動等，最終，在新管委會決定維持原定計劃，八座同步施工。

宏福苑聽證會︱管委會核實授權票手法馬虎 「畫個叉叉都當簽咗名」

【10:53】多名居民投訴舊屆管委會透明度不足、雙向溝通缺失，尤其在大維修工程上要求住戶半年內繳付十多萬元，令基層及退休長者難以負擔。有居民更不滿管委會以律師信追收費用，認為浪費資源且反感。最終舊主席鄧國權被罷免，新一屆管委會上任後承諾打開溝通渠道，並定期舉行工程例會及居民分享會。

江認為，舊管委會透明度「唔足夠」，居民發聲未獲理會。他指出，大維修工程要求在短時間內籌集十多萬元，對屋苑內不少草根家庭及退休長者造成沉重壓力，「你叫佢哋霎時間攞呢筆錢，同埋有啲老人家都退休，未必有咁多資金」。他亦批評舊管委會動用律師信徵收費用，「我哋都有啲不滿，第一就係嘥錢，第二就係點解用到律師信呢個手續，我哋有啲反感。」

江形容，舊管委會開會時經常出動大量保安，「壓制現場街坊起哄」，氣氛緊張；而新管委會開會時只需少數人維持秩序，過程較暢順。他又透露，舊主席鄧國權與他同住一座大廈，「我同佢講話，我哋新嘅接手，點解你哋冇任何交接？你打張紙都好，即係有咩要注意」，鄧答『你哋推翻我哋，搞埋佢囉』。」

他指，新管委會上任後，每周召開工程例會，又在中央公園舉辦分享會，邀請物業管理公司代表直接與居民對話。強調：「我哋係將大家溝通嘅渠道打開咗，冇話唔畀居民去反映，如果居民有問題，我哋盡量睇下點樣可以解答到。」

【10:47】江指，自己曾要求前管委會主席鄧國權召開業主大會，但遭對方拒絕。他指由於自己當時身分尷尬，未有直接參與聯署，亦難以接觸鄧國權本人，從未當面向其對質。江續指， 曾當面詢問擔任法團顧問陳球強的專業背景，陳當時回應指自己曾任主席、熟悉屋苑事務，現職為保險從業員，並非會計師、工程師或建築師等專業人士。江追問為何不直接參選業委會，陳表示「太太唔係好鍾意我參選」，但卻每次會議都出席。江認為，如此積極參與業委事務的人，理應正式參選而非擔任一個「半掩名」的顧問角色。

江又指，舊管委會的會議經常關上門，不讓街坊參與，引起業主不滿，甚至拍打窗戶，曾建議主席一同與街坊溝通，最終由江向街坊解釋會議進行中，承諾稍後公布結果，安撫了現場情緒。

杜淦堃指，業委會設有一個「法令維修專責工作組」，江表示自己從未獲邀參與，既不知道開會時間，亦只於群組收到極短時間的通知，且會議安排於工作日而非晚上舉行，令業主無法出席。

【10:41】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃問到，針對授權票或被濫用的問題，新舊管委會有沒有措施改善情況。江坦言，在舊管委會期間，自己「被孤立」，開會或文件都未必能接觸，甚至工程會議也因工作時間無法參與。因此，他只能鼓勵街坊直接落樓投票，不要假手於人。

至於新管委會，江承認依然無特別方案處理授權票問題，甚至他想查票，管理處也不容許。他指出，授權票的核實工作本應由管理處把關，包括核對簽名及向業主確認授權對象。不過，他批評管理處做法馬虎，舉例指「上次管理處駱小姐畫個叉叉都當簽咗名」，令人難以接受。

時任法團委員：黃碧嬌帶「義工隊」出席業主大會 取走業主選票

【10:35】2024年1月28日，舊法團舉行的特別大會當日表決聘請承建商「宏業」。江憶述，當日現場約有約200名街坊排隊投票，區議員黃碧嬌亦帶同義工隊在場。他形容義工隊「不友善」，街坊排隊取票，義工們又跟著混在業主中排隊；期間，一名女業主前來取票時，發現其單位的選票已被另一名女義工取走。該名業主隨即投訴並報警處理，警方到場登記女義工資料後，黃碧嬌即時拉開該女義工，並稱「一場誤會」。事後，江聽聞是黃碧嬌早前上門探訪時，該女業主的母親簽了授權票予對方，故女業主最後不追究。江又稱，自己並不認識涉事業主，僅是現場觀察所見。

江指出，當日現場投票人數僅約二百人，但最終點票結果卻顯示有五百多票。他認為，每次選舉最後都會有一批授權票被投入票箱，嚴重影響最終結果，形容授權票是「比較大的問題」。

【10:10】居住在宏仁閣604、曾於將軍澳日出康城另一個法團擔任委員的江祥發表示，本身從事設計公司業務，亦涉獵維修工程，對裝修程序有一定認識。他多年來持續參選法團委員，希望喚醒年輕人多關注屋苑事務。他指出，自己每屆都參選，但屢戰屢敗，認為問題癥結在於「授權票」，稿「舊法團佢地有鐵票」，令新人難以進入。

直至2024年5月，他終能成功加入管委會，原因是有舊委員在停車場主動問他有否興趣參與法團事務，並願意引薦。當屆他以高票當選，獲得九百多票，部分來自舊街坊的支持，亦有新街坊因其為人而投票。

聽證會在展城館舉行。

記者：黃子龍、趙克平