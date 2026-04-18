國安教育日｜林定國出席海關學院開放日 親試攤位遊戲 讚小朋友較自己更厲害

律政司司長林定國今（18日）在社交平台分享，指下午到屯門大欖出席「全民國家安全教育日暨香港海關學院開放日」。活動由海關龍獅團「醒獅吐聯」揭開序幕，其後在開幕典禮上，林定國與海關關長陳子達一同為剪紙藝術作品開卷，以中華文化為起點，深化國民身份認同，培養愛國情懷，從而逐步建立維護國家安全和遵守相關法律的自覺。

截至下午2時逾2,000名市民參加活動

林定國提到，現場設有國家安全教育展覽及互動攤位遊戲，截至下午2時已有逾2,000名市民參加，相當熱鬧。雖然天氣炎熱，不少市民都是一家大小到來，林定國亦親身落場參與，更指不要小看有些遊戲，難度不低，例如以無人機穿重重關卡，大讚小朋友比自己更厲害。

林定國表示，海關同事精心設計，透過遊戲、展板和多媒體內容，讓大眾對國家安全有更多基本認識。國家安全教育並非單向灌輸，而是一個可以由年輕一代主動參與、共同建構的過程。