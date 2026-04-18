七欖2026｜南看台及二樓觀賽區人數達上限 啟德體育園籲觀眾到五樓觀賞賽事

七人欖球盛事踏入第二日，不少球迷一早盛裝打扮、精心造型，浩浩蕩蕩前往啟德體育園，投入年度最狂熱的七欖派對。啟德體育園方表示，目前南看台內人數達到上限，一般門票觀眾需於B閘外指定候等區排隊，待有人離場後，按現場工作人員指示依序入場。 此外，二樓觀賽區人流同已達上限，呼籲觀眾請前往五樓觀賽區繼續欣賞賽事。

目前各閘口使用情況如下：

B 閘：僅限進入南看台；採用一進一出安排。

F 閘：僅可進入五樓；不設離場出口。

G 閘：不開放進入；僅供離場。

H 閘：僅限持企業包廂通行證人士進入企業包廂。

其他閘口︰僅供指定門票人士使用。

為香港七欖最具代表性的觀賽區域之一，南看台向來以澎湃氣氛及創意百出的造型聞名，今日同樣人氣高企。截至今早11時30分，已有接近5,000名球迷率先進入南看台，投入場內一連串熱身氣氛的賽前活動，現場人潮不斷，預計中午時段將開始迎來人流高峰。隨着入場人數持續攀升，園方已即時啟動相應人流管理措施，設立候等區安排，分批引導球迷有序進場，確保場內秩序及觀賽體驗。

園方提醒有意前往南看台的球迷，觀眾需經B閘口進場，並只限18歲或以上人士進入。 入場時須掃描成人門票，園方或會要求出示身份證明文件以核實年齡，敬請配合，以確保安全及秩序。如南看台內人數達到上限，一般門票觀眾將需於B閘外指定候等區排隊，待有人離場後，依現場工作人員指示按次序進入；若候等區人數亦告滿額，排隊區將暫停開放。 持有「南看台通行證」的人士則可經專用入口直接進場。 現場候等區設有清晰標示，顯示最新等候人數，方便球迷靈活安排行程。球迷亦可按需要選擇先到場內其他觀賽位置欣賞賽事，或前往球迷村參加各項精彩活動。