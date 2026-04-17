七欖｜球迷奇裝異服入場為愛隊打氣  遊客大讚啟德主場館達一流水平

香港國際七人欖球賽今（17日）起一連三日在啟德體育園主場館舉行。適逢賽事50周年，儘管今日天氣不穩，但主場館提前關閉天幕，場內熾熱氣氛有增無減，不少球迷盛裝打扮、奇裝異服入場為愛隊打氣。香港女子隊率先在首日賽事迎戰丹麥隊。港隊一度落後0:14，不過在全場澎湃的「香港」、「Hong Kong」歡呼聲打氣下，港隊未有放棄，最終扳平比分與丹麥隊握手言和，掀起全場高潮。

遊客大讚啟德主場館達一流水平

愛爾蘭遊客Stephen表示，看好斐濟隊表現，「他們的球員可能是最頂尖。如果在他們和新西蘭之間選一，肯定是斐濟最強。」他又讚嘆，啟德主場館各方面都達一流水平，「這裡的人，這座城市，一切一切都太棒，所以我們打算喝一兩杯啤酒。」

遊客Ja表示，自己是斐濟人，因此穿上斐濟服飾，入場支持斐濟隊。他說今次是第三次來港觀看七欖賽事，很享受現場氣氛，「香港就是香港，氣氛很棒」。泰國遊客Nace與朋友扮成「香蕉人」，入場支持斐濟隊，希望傳遞愛、停止仇恨的信息。他認為，現場氣氛很好。

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本地球迷首度入場 慶幸關閉天幕作賽

港人羅先生表示，今日首次入場觀看七欖賽事，慶幸主場館關上天幕作賽，「我本身以為是戶外，擔心球員會濕透，但原來天幕全都關上，非常好。」他又說，場內有很多外國人，帶動現場情緒高漲；而自己會同時支持港隊和中國隊，「希望兩隊帶到好表現給球迷。」

記者：蕭博禧

攝影：汪旭峰