患肌肉萎縮及白內障小巴司機危駕撞斃過路老婦 認罪囚1年兼停牌5年

患肌肉萎縮及白內障的小巴司機前年6月，在薄扶林香港仔置富道駕駛時，意外撞到過路的七旬老婦，老婦送院後不治身亡。小巴司機今早在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡罪，求情指自小右腳的肌肉便出現萎縮情況，惟不影響他駕駛棍波小巴，故沒有特別治理肌肉萎縮問題。法官陳廣池判刑時指，老婦橫過馬路時曾稍微舉起右手示意，若被告有專心駕駛，理應能察覺老婦的行動，惟念被告年紀老邁及其身體狀況，終判處他監禁12個月、停牌5年及自費完成駕駛改進課程。

72歲被告蔡國泰，報稱小巴司機，被控危險駕駛引致他人死亡罪，指蔡於2024年6月4日在薄扶林香港仔置富道近燈柱，在道路上危險駕駛公共小巴，引致任杜孄死亡。

自小右腳肌肉萎縮因不影響駕駛棍波車並未治理

陳官判刑時指，事主橫過馬路時曾稍微舉起右手示意，若被告有專心駕駛，理應能察覺事主的行動，而案發交通流量稀疏，道路沒有其他車輛，只有事主由小巴的右邊走到左邊橫過馬路。陳官翻查涉案片段後，認為事主並非突然衝出馬路，遺憾的是事主沒有停在過路處中間的雙白線等候小巴駛過，仍然選擇在道路上行走，陳官判斷事主或想乘搭被告駕駛的小巴，惟終被小巴撞倒，因事主當時已路過小巴的前端，身在小巴的左邊。陳官考慮被告年事已高及其身體狀況，判處他入獄12個月、停牌5年及自費完成駕駛改進課程。

被告沒有法律代表，自行撰寫求情信指，自己年紀老邁，身體狀況欠佳，患白內障及雙腿肌肉萎縮，表示自小右腳的肌肉便出現萎縮情況，惟不影響他駕駛棍波小巴，故沒有特別治理肌肉萎縮問題。被告續提及，任職小巴司機已20年，一直努力工作及待客有禮，亦著重路面安全，事故發生後想向死者家人致歉，亦表達對人命傷亡的痛心及愧疚。社工撰寫的求情信指，被告已深感後悔，願意承擔責任，惟其身體狀況實在令人擔憂，需要使用拐杖輔助行走。

「個女人無啦啦衝出嚟，我收唔切」

案情指，被告在前年6月4日下午，在案發地駕駛公共小巴，而70歲女事主任杜孄則在道路右邊行人路近西行線路壁位置。當被告駕駛小巴駛近時，事主開始由右至左以略慢的速度横過道路，過路期間被小巴的左車頭碰倒，在意外發生後約兩秒，載著乘客的小巴停下了。附近停車場的閉路電視鏡頭顯示，當事主走到小巴的正前方時，小巴才亮起剎車燈。

救護員到達現場後，發現死者不省人事，被送往瑪麗醫院後，院方在翌日觀察到事主失去自主呼吸，腦幹反射亦消失，終在同日宣布死者去世。屍體剖驗報告顯示，死者直接死因是創傷性腦損傷，伴有硬膜下出血及腦室內出血，以及多處受傷及骨折。被告案發後向警方表示「個女人無啦啦衝出嚟，我收唔切」。

案件編號：DCCC599/2025

法庭記者：黃巧兒