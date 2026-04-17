申訴專員公署批打擊虐待動物不力 漁護署：將研究修例加重罰則

申訴專員公署調查發現，漁農自然護理署在打擊殘酷虐待動物的監察制度未能發揮應有效用，提出多項建議。漁護署助理署長葉彥今日（17日）在電台節目上回應，署方非常重視相關個案，如有初步證據定會追查，並將研究修例以反映罪行嚴重性。近年舉報數字增至每年數百宗，署方正改善工作，包括清晰交代調查過程及加強培訓。

漁護署：大部分舉報涉鄰里滋擾

對於申訴專員公署指漁護署打擊殘酷虐待動物的監察制度未能發揮應有效用，葉彥表示，署方非常重視懷疑虐待動物個案，承諾只要有初步證據顯示涉及殘虐動物，署方便會進行追查。她指出，近年市民對動物福利的意識有所提高，使署方收到的舉報數字增加，每年處理約數百宗相關個案。

葉彥解釋，署方人員會因應每宗個案到場視察，並在人手許可的情況下增加巡查次數。即使未能即時尋獲相關動物，人員亦會搜證，如在附近觀察有無奇怪聲音或臭味，並透過聯絡鄰居或大廈管理處，以尋找涉事動物的主人。

將改善調查過程及加強培訓

被問及在證據不足且無法接觸動物主人的情況下是否會結束調查，葉彥強調每宗個案均具獨特性，人員會根據實際掌握的資料來決定是否結案。她補充，每年數百宗個案中，大部分實際上是涉及鄰里之間的滋擾或衞生問題，未必與虐待動物直接相關。

葉彥提到，漁護署正根據申訴專員公署的建議改善工作，未來將更清晰地向舉報人交代調查過程，並會加強人員培訓。她強調，署方人員可與警方一同就打擊殘虐動物的條例執法，而在處理嚴重或緊急個案時，警方亦投入大量資源跟進，市民毋須擔心。