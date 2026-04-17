宏福苑聽證會︱徐滿柑稱法團多番要求勿用發泡膠封窗 惟法團無權力要求承建商更改物料 僅能協商｜持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（17日）舉行第14場聽證會，亦是第二輪聽證會的第6場。委員會將傳召2名證人作供，包括宏福苑業主立案法團第12屆管理委員會主席徐滿柑，以及地盤工人鍾潤新。

4月17日聽證會重點：

地盤工人鍾潤新指並未上安全課，僅管工稱不可在竹棚上吸煙，大火當日為最接近起火源的工人之一

鍾潤新證起火當日曾試圖灌救，惟水喉供水30秒便自動停止

12屆法團主席徐滿柑於2024年中參與法團事務，嘗試列席舊管委會被拒

「鴻毅」標價高於其他公司，但仍獲業主支持，於2021年中獲委任為工程顧問

徐滿柑承認聽聞黃碧嬌收集授權票指控，涉勸說居民，唔好推翻法團

大維修條款列明工程分三期進行，實際情況應由法團最終決定，惟最後全部同時間搭棚。法團曾詢問可否每期工程完成後才開展下一期，承建商宏業稱會令工程延誤及開支增加

黃碧嬌以書面回覆澄清，承認在兩次會議中幫助約20戶居民填寫授權票，強調並無以任何服務或資助作為交換條件，亦無收取任何利益

徐滿柑質疑發泡膠易燃，宏業指工程不會產生明火，鴻毅亦作測試，顯示煙頭不會點燃發泡膠

法團多番要求勿用發泡膠封窗 惟法團無權力要求承建商更改物料

【13:20】就著發泡膠封窗問題，杜展示新法團聊天群組紀錄顯示，新法團2024年9月6日接手後初期，已經針對封窗物料向宏業反映擔憂。徐滿柑供稱指，他最初以為封窗物料是鋁塑板而非發泡膠，但後來得知原來鋁塑板只是用於少數冷氣機的位置，他曾向宏業質詢，對方指因為發泡膠易於在外牆切割，方便工作，對方也強調鋁塑板也非防火，遇到明火一樣會點燃。

2024年9月19日的群組紀錄顯示，新法團曾要求顧問公司鴻毅，以書面交代為何接受使用不阻燃物料封窗，但對方並無跟進。至同年10月，新法團去信消防處詢問有關規例，徐滿柑聲稱新法團沒有收到回覆；但杜稱消防處回覆指，人員曾電話回覆法團成員表示，建議向屋宇署或勞工處投訴跟進。

亦是同年10月，宏業及鴻毅表明香港沒有規例限制封窗物料，且重申發泡膠會被明火點燃，而相關工程沒有任何涉及明火的工序。徐滿柑也在10月2日與宏業何建業出現「拍片唔好影得咁流」的對話。

徐滿柑解釋，宏業及鴻毅反對新法團停用發泡膠的建議，故新法團當時只希望爭取接下來的工程改用防火性能更高的發泡膠。他又稱，鑑於宏業及鴻毅早前多次表明發泡膠的阻燃性能並無證書可作參考，最終他同意不要求相關證明。徐滿柑形容：「當時拗到面紅耳熱，點解一定要咬住話要cert，對方話搵唔到就唔買返嚟，所以我哋就唔再糾結。」他強調，若堅持要求證書，可能令談判停滯不前，最終無法換上任何更安全的物料

徐滿柑早前在開案陳詞中提到，他曾建議承建商拍攝發泡膠點火測試影片時「唔好影得咁流」。他解釋，當時曾向對方發送一段YouTube影片，證明市面上確有阻燃性較高的發泡膠產品，「係想佢著咗個火自己熄得返」。他希望透過影片向承建商說明，即使沒有官方證書，仍存在阻燃性較佳的物料。「唔好影得咁流」的真實意思，是希望對方明火測試的時間更長。

至於對話中提到「2.5mm中空板」，徐滿柑指，是有居民考慮到發泡膠不透光，故提出改用透光性能更高的中空板，強調有關討論不涉及防不防火，而是透不透光。新法團當時不希望防火性能的焦點被透光性能模糊，因此強調要用防火性能高的發泡膠。不過他同意，當時沒考慮到中空板防火性能會否更高。

他上任後已立即爭取更換更安全的物料，但無奈現行制度及法律並無，加上業界普遍仍在使用同類產品，令他感到無能為力。他坦言，法團實際上沒有權力強制承建商改用更安全的物料，只能持續協商。

棚網破損僅更換局部且較「脆」 徐滿柑：若宏業最終魚目混珠僅可表達無奈

【13:00】杜指，證據顯示2024年10月28日，即新任管委會上任約一個月後，房屋署獨立審查組(ICU)曾到場巡查及測試棚網阻燃性，徐承認管委會當時無派人查看，指「我哋返工所以冇喺現場跟進。」事後亦未見完整報告記錄。

徐滿柑指，去年7月和9月兩次颱風襲港後，肉眼可見更換後的棚網較為淺色，「啲棚網根本係脆嘅」。居民曾要求將全棟大廈的棚網全部更換，而非僅更換局部，但其後3個月都未有進展，「如果佢最後用啲魚目混珠手法，我哋只係覺得好無奈，原來監管制度做唔到保障。」

徐滿柑質疑發泡膠易燃 宏業指工程不會產生明火

【12:30】徐指，法團曾收到住戶拍攝的影片，顯示保護窗口玻璃所用的發泡膠在接觸明火時的情況，管委會隨即向「宏業」查詢，要求解釋為何不能使用其他物料，例如鋁塑板或中空板。

「宏業」解釋，由於整個工程過程中不會產生明火，所以顧問曾用煙頭測試，顯示發泡膠不會被點燃。然而，徐對這項解釋未感完全信服，認為煙頭若接觸其他物料，仍可能轉化為明火，構成風險。

徐指，新法團曾建議其問消防，宏業及後指曾致電消防，了解發泡膠是否符合安全規定，宏業引述消防指「無話唔可以用」，但提醒需注意避免接觸其他可燃物。然而，徐質疑其回覆的真確性，並要求宏業以書面形式交代為何接受發泡膠的阻燃性能。

曾與宏業討論分階段封窗 惟因缺乏工程知識未有進一步追問

【12:10】另外，會上亦展出由徐滿柑向民青局局長麥美娟發出的電郵投訴，當中指出有一名黃姓區議員在facebook支持現屆法團。

【12:05】徐指，新管委會上任翌日（9月7日）已開設與管理公司的通訊群組，兩日後群組內曾發出關於G座及H座封窗保護工程的通告草稿，隨後至9月11日有委員在群組內質疑：「點解窗要同一時間封晒？根本成件事就諗住方便自己人安排，冇諗過居民嘅方便。」

徐指曾討論與承辦商研究分階段封窗，例如完成一邊再做另一邊。工程方指解釋因打鑿工程期間，高處石屎可能彈落低層，故難以在部分完成後即時拆封。杜提出是否可按東南西北四面分開進行，徐指管委會亦因缺乏相關工程知識而未有進一步追問。

黃碧嬌書面回覆指為20戶街坊填寫授權票 否認收取任何利益

【12:00】杜指新管委會上任後，開會邀請名單與舊管委會做法相似，包括邀請區議員黃碧嬌、梅少峰、羅曉楓等，問若該人士僅列席而無實際作用，為何仍要邀請。徐回應，慣常會邀請議員及民政事務處代表，並按既有名單處理，部分人士亦會協助監票工作。

被問到為何居民對舊法團有如此多不滿，但又能夠連任，徐解釋是因為舊法團手握大量授權票；又指雖然授權票制度本身無不妥，但質疑舊法團索取授權票的方式不當。

徐指，現屆籌組委員會中有一位姓麥的委員，其母親曾在2024年9月6日罷免舊法團大會前，找黃碧嬌協助填寫大維修資助表格時，被黃碧嬌「慫恿」下索取授權票。委員後來取回授權，並向相關部門投訴，但處理過程不順。

杜指，區議員黃碧嬌以書面回覆向委員會澄清，基於區議員身份及參與街坊工作，曾於兩次會議中，包括針對2024年9月6日罷免舊法團大會中，接觸約20戶街坊，協助他們填寫授權票。她解釋，是街坊不希望罷免舊法團大會一事，方提供授權票，強調並無以任何服務或資助作為交換條件，亦無收取任何利益。徐指，無直接證據顯示黃碧嬌有沒有利益相關或不當行為，區議員本就不應插手法團投票事務。

徐滿柑指宏業拒分期展開工程：爭取唔到

【11:30】徐滿柑指，新一屆管委會曾向「宏業」查詢，能否在完成一項工程後才展開下一階段。宏業回應指，有關工程規劃是上屆管委會與工程顧問商討後同意的安排，若分期進行會造成延誤，同時會衍生額外費用，包括保證金及保險等問題。

徐滿柑表示，當時未有翻查會議記錄，以確認宏業的說法是否屬實。杜淦堃其後提問，為何不根據工程合約中訂明的分期安排向宏業提出質疑。徐承認，當時未有作如此仔細的分析。杜淦堃指出，宏業一直未有處理居民的憂慮，徐表示同意。被問到事件是否最終不了了之，徐回應：「因為爭取唔到，但是外牆物料嗰啲，我哋係有爭取。」

大維修條款列明工程分三期進行

【11:25】杜淦堃指根據合約條款顯示，開工日期待工程顧問發出同意書便開工。合約展示，原本工程分三期展開，紀錄顯示，第一期為宏昌、宏盛、宏志；第二期宏泰、宏建宏新； 第三期為宏道及宏仁。杜淦堃指，雖然名義上分三期，但實際上只是決定搭棚的先後次序，最終全數大廈會同時搭棚，大部分工期重疊。徐同意。

徐滿柑承認聽聞黃碧嬌收集授權票指控 涉勸說居民：唔好推翻法團

【11:20】徐強調，管理公司會向授權票單位業主發放回條，但不會紀錄被授權人身份。他同意，新法團處理授權票的方式，與舊法團沒有分別，但指雖然有聽說過居民不滿授權方式的說法，但都是舊法團時期，在他任內沒聽說過。

杜指，有人投訴舊法團時期，有人向長者換取授權票，並詢問徐有否聽聞，徐承認「一直都有聽過」，但自己並非當事人，沒有第一手證據，僅「聽街坊講」、「聽返嚟」。杜又提及，有指控指區議員黃碧嬌於街站協助長者填寫資助申請，同時收集授權票。徐承認聽聞過相關指控，並指有街坊曾親身到該街站「聽住佢哋講乜嘢」，然後回來轉述，內容涉及「叫佢哋唔好推翻法團」等說話。

杜追問，既然聽過多項指控，為何未有跟進或核實。徐回應指，自己僅就2024年9月6日的一次大會處理過選票問題，而該次大會是由前一屆管委會發起，並非其主持。

針對「突然出現大量選票」的說法，杜提到鄭芷盈曾解釋因電腦系統斷電，工作人員其後使用系統一次過掃描大量選票，才令居民覺得票數突然暴增。徐表示，根據其上任後管理大會的做法，會於開會前列明派出票的業權分數，派出的選票數目與入場登記及授權人數理應對應；大會開始前亦會宣布已到場人數，滿足法定人數才開會，故「好難話會有一個特別多咗出嚟」。

【11:00】杜其後引述曾作供置邦物業主任鄭芷盈指出，每次業主大會均會張貼一份「授權一覽表」，讓到場居民查閱。徐確認有此做法，但該表只列出哪個單位作出授權，並未有顯示受委託人的姓名。杜展示一份文件，表上只見到授權單位編號，被授權人士的資料從未列明。

「鴻毅」標價高於其他公司 但仍獲業主支持

【10:55】杜淦堃在會上顯示一份管委會會議記錄，有關大維修顧問公司的招標工作早在2020年1月已進行，當時共收到35份標書，其中「鴻毅」的標價約為30萬8千元，價格高於另一間投標公司「遠東」。雖然「鴻毅」的標價較高，卻獲得大部分業主支持。其後，直至2021年10月21日，「鴻毅」才獲正式委任為維修工程顧問。

杜亦問及徐滿柑有關授權票的處理方式。徐指出，無論在接手之前或之後，授權票的收集做法大致相同，每座樓宇會設置一個收集箱，讓住戶投入授權票，過程中無人核對簽名的真確性。

他指，在宣布召開業主大會，最少會提前14日發出通告，並隨即開始收集授權票，不過，徐承認，管理公司只會在點票時檢查授權票是否有填寫錯誤，並會協助核對單位業主身份，以便發回條，但不會對簽名作真偽核實。

徐滿柑於2024年中參與法團事務 嘗試列席舊管委會被拒

【10:45】宏福苑業主立案法團第12屆管理委員會主席徐滿柑表示，自己在港鐵工作。

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，2024年6月初，舊管委會時任主席鄧國權透過律師向居民發出集資信件，價錢為每戶169654元。 徐滿柑認為，集資的分攤期限過於倉卒，居民難以在短時間內籌集資金。徐在6月14日嘗試列席舊管委會會議，反對集資安排，但未能成功入場。他透露，當時有不少居民同樣希望列席會議，同樣被拒諸門外。事件其後被電視節目《東張西望》於2024年7月7日報道。

杜提到，徐同一天與其他居民在附近一所小學的公園開會，建議收集5%業主簽名，要求召開特別業主大會，徐指主要目的是延長集資時限。

舊管委會延長集資期限 「大維修監察組」仍繼續擺設街站收簽名

杜指，舊管委會在2024年6月18日發出通告，將集資期限由2025年2月15日延長至5月31日。徐滿柑承認，此舉反映舊管委會聽取部分居民訴求。不過，居民成立的「大維修監察組」仍然繼續擺設街站收集簽名，因為居民原先期望將集資攤分至2026年1月，讓業主有更充裕的時間準備資金。

杜問及徐在2024年6月，是否已構思或籌備罷免舊管委會，徐滿柑表示，當時收集5%簽名的目的只是為了召開會議討論疫情相關事宜，並未考慮同時啟動罷免程序。

鍾潤新稱聽到有人喊「火燭」後 曾試圖開喉救火但僅出水30秒

【10:40】起火當日，鍾潤新在宏昌閣4樓外牆棚架開工。李澍桓播放當日下午2時約40幾至50幾分，宏昌閣外牆棚架的閉路電視紀錄，聽到影片中有大喊「火燭」，又有人問「邊個食煙」等。鍾潤新供稱，最初聽到有人叫「火燭」時，他便見到下方出現火光，隨即打算用水喉救火。他指，有一條天台水喉供工友使用，他曾嘗試開水，但約30秒後便沒有水。最終，他沒有返回「生口」，而是與其他同事一同爬棚架落地逃生。

李問到是否知道身邊同事安全離開，鍾潤新表示起初不知道，後來才知他們安全，成功撤離。

至於工人吸煙問題，鍾潤新向警方表示自己也是煙民，但從未在棚架上吸煙。事發時，工友之間曾互相詢問是否有人吸煙或遺留火種。他在地盤工作的兩三個月期間，由於工作位置以圍網分隔，每人獨立工作，難以看到他人，所以難見到有無其他工人在棚架上吸煙。他指，地盤沒有劃定吸煙區，自己亦不會帶煙上棚開工，工作期間不會吸煙，只會在正式放工後再吸煙。

【10:20】鍾潤新指，紙皮石運送到工地時，每塊磚的表面均附有一層保護紙，以防止運輸過程中刮花，工人鋪設時需先撕走該層紙，並於每日收工後才統一清理。他指鋪設紙皮石的過程主要使用「膠沙」（改良英泥）作為黏合劑，基本上不會產生碎石或飛濺物，對周邊環境如玻璃窗造成破壞的風險極低，僅可能產生少量塵埃或垃圾。

【10:10】地盤工人鍾潤新首先作供。代表獨立委員會的大律師李澍桓形容，鍾潤新可能為其中一位最接近起火火源的棚架工人。他表示，他經朋友介紹到宏福苑宏昌閣開工，主要工作是更換大廈外牆的紙皮石。在火災當日，他正在棚架上工作。代表獨立委員會的大律師李澍桓問鐘開工前會否上任何安全課，鍾指沒有，他的管工只提醒過「不准在棚架上食煙」，但未講解如發生火警時的逃生方法或其他安全措施。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：陳浩元