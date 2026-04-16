油價急升︱九巴及城巴被指削班次 跨部門監察燃油供應專責組轄下工作組開首次會議

國際油價屢創新高，有指九巴及城巴因而削減班次，部分班次間距增加5至15分鐘。運輸署今日 ( 16日）指營辦商可按乘客需求的變化向運輸署申請調整服務，該署已提醒營辦商必須按運輸署批出的服務詳情提供服務，不得擅自縮減班次。而跨部門監察燃油供應專責組轄下公共交通服務特別申請工作組今日召開首次會議，聽取三個專營巴士營辦商應對燃油成本上升的措施。

由運輸及物流局局長陳美寶領導的工作組在會上聽取了三個專營巴士營辦商（即九巴／龍運巴士、城巴以及新大嶼山巴士）目前的經營環境和營運情況，並聆聽他們應對燃油成本上升的措施。出席會議的包括環境及生態局副局長、運輸署署長和政府經濟顧問。

由運輸及物流局局長陳美寶（右三）領導的公共交通服務特別申請工作組今日召開首次會議。環境局副局長黃淑嫻（左三）、運輸署署長謝詠誼（右二）和政府經濟顧問范婉兒（左一）亦有出席。政府新聞處

跨部門監察燃油供應專責組轄下公共交通服務特別申請工作組今日召開首次會議。

會議上，工作組與各營辦商坦誠交換意見，並感謝各營辦商在嚴峻的經營環境下仍然致力提供穩定的公共交通服務。

政府會繼續監察燃油成本的變化和最新情況，與各公共交通營辦商保持聯繫。因應營辦商的整體營運環境和成本，並考慮市民的負擔能力，同時維持公共交通服務的穩定與正常運作，工作組會考慮具針對性的臨時措施，協助營辦商節省能源和提升營運效率，以應對油價變動。