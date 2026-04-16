羅淑佩 : 今年全年訪港旅客料達5300萬人次增8% 疫後政府財困影響部分項目推展

立法會財務委員會今（16日）舉行有關文化體育及旅遊的特別會議。選委界范駿華質疑體育設施發展慢，文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，受疫情後政府財政緊張影響，部分項目推展無奈需要等候較長時間。羅淑佩預計，今年全年訪港旅客將達5,300萬人次，較去年增加8%，而今年首季訪港旅客已超過1,430萬人次。

政府將向旅發局增撥16.6億元 增幅34.5%

羅淑佩指出，政府將向香港旅遊發展局增撥16.6億元，較上年度撥款大幅增加34.5%。旅發局將善用撥款，加強向具潛力的市場推廣，包括廣東省以外的內地城市、中東及東盟等新興市場。

在體育發展方面，政府將向藝術及體育發展基金的體育部分注資12億元，重點推行四項措施，包括強化對精英運動項目的支援；支持港協暨奧委會優化教練培訓制度；延續城市運動資助計劃；今年9月起將本地國際體育活動的資助提升50%。

羅淑佩指出，啟德體育園啟用一年以來，已舉辦超過120場大型盛事，主場館與體育館使用率接近九成。粵港澳三地共同承辦的第十五屆全國運動會已於2025年年底圓滿舉行，為三地合作舉辦更多大型盛事奠下穩固基礎。

羅淑佩續指，政府至今已向創意智優基金及電影發展基金合共注資超過90億元，推動八個創意產業發展。政府亦正積極打造香港成為全球高端藝術品交易樞紐，並已跟巴塞爾藝術展（Art Basel）達成未來五年合作，鞏固香港為區內唯一主辦城市的地位。政府亦再次向香港藝術發展局撥款4,000萬元，於今年10月舉辦第二屆香港演藝博覽，強化香港作為中外文化藝術交流中心的角色。

范駿華: 體育及康樂設施僅4項獲撥款 質疑當局有否規劃時間表

選委界范駿華指出，體育及康樂設施十年發展藍圖第一階段的16個項目，目前僅有4項獲得撥款，其餘仍在規劃階段，質疑當局會否訂立明確的規劃時間表。他以白石角體育館為例，指項目自2017年提出至今，仍未有落實明確時間表。同時，改建香港大球場等大型項目同樣缺乏具體規劃，他認為大型體育設施對本地體育發展及城市經濟至關重要，希望當局能盡快落實細節。

羅淑佩承認，受疫情後政府財政緊張影響，部分項目推展無奈需要等候較長時間。她解釋，部分項目仍在進行技術可行性研究，即使完成研究，亦需視乎政府整體財政狀況，才能決定是否可以「上馬」，因此必須分辨緩急先後。

對於香港大球場的改建計劃，羅淑佩表示，過往曾有方案因投入龐大資金，且可能需減少座位以增設社區設施，認為在目前財政狀況下並不合乎資源分配原則。她提到，市民普遍認為大球場作為大型體育活動（特別是足球）的輔助場地相當不錯。

為更善用大球場，羅淑佩指自今年4月起已將場內部分商用房，租予七個體育屬會作辦公室，以紓緩其在奧運大樓的辦公室擠迫情況。當局亦建議相關屬會，考慮多利用大球場舉辦大型賽事。

江旻憓關注退役運動員轉型計劃撥款及成效

旅遊界議員、前香港女子擊劍運動員、奧運金牌得主江旻憓關注退役運動員轉型計劃的撥款及成效。她引述數據指，過去兩年有29名退役運動員透過計劃成功轉型，當中27人投身體育相關工作，佔比超過九成。她詢問除轉銜成功率，當局會否設立其他指標衡量計劃成效，並詢問當局對期望跨界別發展的退役運動員，會否提供針對性支援，以鼓勵他們為文體旅融合發展作出貢獻，有信心發展體育產業以外的第二事業。

羅淑佩指出，本年度已為退役運動員轉型預留2,000萬元，供其退役後進修或從事其他工作，無限定他們必須重投體育行業。她解釋，目前較多運動員投身體育界，或因該範疇是他們較為熟悉的領域。

羅淑佩指出，轉型計劃會安排運動員在學校或體育機構進行在職培訓，完成後可投身各行各業。事實上，已有學員投身教育、活動統籌、紀律部隊乃至保險業等不同工作崗位。她強調，對退役運動員的支援至關重要，為讓體育專業化及精英化，必須考慮如何令運動員在其職業生涯高峰期，能無後顧之憂地全身投入訓練與比賽，無需為未來出路、生計或學業擔憂，而政府會照顧他們的需要。

選委界姚柏良關注「幻彩詠香江」何時取消，羅淑佩回應時首次披露，計劃在今年第四季為「幻彩詠香江」妥善告別，認為節目服務香港20多年，雖已「褪色」，但仍應審慎地為其劃上完美句號。她強調，告別後不會保留部分環節，並指告別活動很可能配合年底的「香港繽紛冬日巡禮」進行。

姚柏良亦關注能否設立過渡期，讓「幻彩詠香江」在新「光影匯」推出初期繼續上演，形容此舉較為穩妥。羅淑佩則認為，若新的「光影匯」需由「幻彩詠香江」「頂檔」，即意味計劃失敗，而她相信此情況不會發生，故應為舊節目作結，翻開新一頁。姚柏良補充，對新匯演絕對有信心，但考慮到「光影匯」或分區域及主題進行，未必是全天候表演，保留成本不高的「幻彩詠香江」，或能與新節目產生協同效應，進一步增強夜經濟的吸引力。

旅發局今年擬舉辦規模更大「美酒佳餚巡禮」 探討延伸至整個秋冬

自由黨飲食界梁進關注如何利用大型盛事的成功經驗，帶動本港的餐飲產業。以「香港美酒佳餚巡禮」為例，去年的活動每日吸引16.3萬人次入場，較往年增長三成。建議當局可利用此類成功「IP」，主動與「香港好味」名廚精選美食指南中覆蓋18區的250間餐廳合作，將盛事的人流帶入社區。

羅淑佩指，旅發局正計劃今年將舉辦規模更大的「美酒佳餚巡禮」，並探討提早活動日期的可能性。她指出，當局的目標是將「美酒佳餚」的概念由為期數天的活動，延伸至整個秋冬旅遊旺季，以吸引更多旅客。她續指，當局早前推出的「香港好味」名廚精選美食指南，正是希望將旅客分流至各區。