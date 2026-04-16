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病人資料外洩｜醫管局已暫停供應商系統存取權限 暫禁相關承辦商投標

社會
更新時間：18:38 2026-04-16 HKT
發佈時間：18:38 2026-04-16 HKT

醫管局日前發生資料外洩事件，5.6萬多名來自九龍東醫院聯網的病人及少量員工的資料受影響。醫管局就事件全面檢討，進一步加強資料保障措施。醫管局今（16日）表示，已即時收緊存取控制，暫停供應商的系統存取權限；緊急維修工作須在加強監察下進行。醫管局考慮暫時禁止相關承辦商參與醫管局的投標，並已即時展開保安掃描及檢視。

涉文書系統有限個人識別資料 不包括聯絡資料

醫管局總系統經理（資訊科技策略與企業架構）王昱指，今次屬個別事件，涉及有關供應商及員工違反專業操守以及與醫管局合約要求，有關資料是在系統維護期間，被供應商支援人員非法下載及盜取。涉事資料來自周邊系統，為用作支援手術的文書系統，由承辦商開發並需定期維護，只包含有限個人識別資料，不包括聯絡資料，事件與醫管局企業資訊科技系統無關。

醫管局即時收緊存取控制

醫管局已即時採取措施，包括收緊存取控制，已暫停供應商系統存取權限；緊急維修工作須在加強監察下進行。醫管局考慮暫時禁止相關承辦商參與醫管局的投標，並已即時展開緊急保安檢查，包括保安掃描及檢視，以確保沒有其他漏洞。保安運作中心持續全天候監察內外異常情況及敏感資料外洩風險，並就異常情況立即升級跟進。

醫管局表示，會致力保障資料安全及私隱，並持續推展長遠改善措施，包括全面檢視及提升供應商保安管理機制，加強對供應商的保安要求、監督和定期檢視，進一步完善供應商系統維護安全；持續提升系統保安及監察能力，強化系統存取控制、異常活動監測及預警機制，並持續提升全天候保安監察和應變能力；深化資料保障及風險管理措施，持續檢視資料存取、處理和傳輸安排，加強敏感資料保護，並定期進行保安評估及演練。

記者：蔡思宇

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